晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

DeepSeek技術抄襲、過度炒作 Google AI執行長說話了

2025/02/10 17:07

Google人工智慧實驗室執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，DeepSeek採用的許多技術都是由Google團隊首創。（法新社）Google人工智慧實驗室執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，DeepSeek採用的許多技術都是由Google團隊首創。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google人工智慧實驗室執行長哈薩比斯（Demis Hassabis ）表示，中國人工智慧新創公司DeepSeek的新模型「令人印象深刻，但炒作被誇大了」；它「沒有帶來任何實際的新科學進步」。哈薩比斯也表示，DeepSeek採用的許多技術都是由Google團隊首創。

哈薩比斯表示，DeepSeek的新人工智慧模型給他留下了深刻的印象，但他認為圍繞這項中國技術的炒作被誇大。

哈薩比斯即將出席在巴黎舉行的人工智慧行動高峰會。他說：「但我們必須明白，儘管炒作如此之多，但實際上並沒有新的科學進步。它只是利用了已知的技術」；「實際上，許多技術都是我們在谷歌和DeepMind發明的」。

不過，哈薩比斯承認，DeepSeek的新模型可以在「地緣政治規模」上發揮作用。

上個月，DeepSeek展示出可以與OpenAI 的 ChatGPT等美國模型相媲美，震驚科技業，有可能推翻市場先前認為美國公司佔據的領先地位。

DeepSeek也表示，在人工智慧模型上的投入僅為美國公司投資的一小部分，這顛覆人們對開發和改進先進機器學習的真正成本的看法。

此外，多年來，人工智慧界一直在爭論通用人工智慧（AGI）何時到來。AGI 廣義來說是指比人類更聰明的人工智慧。

哈薩比斯表示，人工智慧產業正走向AGI，他將其描述為一種展現人類所有認知能力的系統。

哈薩比斯說：「我認為我們已經很接近了，也許我們只需要5年左右的時間就能實現這樣的系統，這將是非常了不起的」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財