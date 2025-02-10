DeepSeek技術抄襲、過度炒作 Google AI執行長說話了

Google人工智慧實驗室執行長哈薩比斯（Demis Hassabis）表示，DeepSeek採用的許多技術都是由Google團隊首創。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Google人工智慧實驗室執行長哈薩比斯（Demis Hassabis ）表示，中國人工智慧新創公司DeepSeek的新模型「令人印象深刻，但炒作被誇大了」；它「沒有帶來任何實際的新科學進步」。哈薩比斯也表示，DeepSeek採用的許多技術都是由Google團隊首創。

哈薩比斯表示，DeepSeek的新人工智慧模型給他留下了深刻的印象，但他認為圍繞這項中國技術的炒作被誇大。

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哈薩比斯即將出席在巴黎舉行的人工智慧行動高峰會。他說：「但我們必須明白，儘管炒作如此之多，但實際上並沒有新的科學進步。它只是利用了已知的技術」；「實際上，許多技術都是我們在谷歌和DeepMind發明的」。

不過，哈薩比斯承認，DeepSeek的新模型可以在「地緣政治規模」上發揮作用。

上個月，DeepSeek展示出可以與OpenAI 的 ChatGPT等美國模型相媲美，震驚科技業，有可能推翻市場先前認為美國公司佔據的領先地位。

DeepSeek也表示，在人工智慧模型上的投入僅為美國公司投資的一小部分，這顛覆人們對開發和改進先進機器學習的真正成本的看法。

此外，多年來，人工智慧界一直在爭論通用人工智慧（AGI）何時到來。AGI 廣義來說是指比人類更聰明的人工智慧。

哈薩比斯表示，人工智慧產業正走向AGI，他將其描述為一種展現人類所有認知能力的系統。

哈薩比斯說：「我認為我們已經很接近了，也許我們只需要5年左右的時間就能實現這樣的系統，這將是非常了不起的」。

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