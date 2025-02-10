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產業聯盟（1+5）補助恐喊卡 經部：若立院刪除預算將停止受理

2025/02/10 16:58

經濟部表示，如果「產業聯盟（1+5）」補助計畫經費，經立法院審查預算時指定刪除，計畫將停止受理。（資料照）經濟部表示，如果「產業聯盟（1+5）」補助計畫經費，經立法院審查預算時指定刪除，計畫將停止受理。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕「產業聯盟（1+5）」補助計畫生變，經濟部表示，如果本計畫經費經立法院審查預算時指定刪除，計畫將停止受理。

因應中國過度生產、低價傾銷衝擊，基於國內製造業的轉型與佈局需求，經濟部去年12月公告「產業聯盟（1+5）」補助計畫，今年2月17日至26日起受理廠商提案，優先支持補助對象涵蓋購置國產化設備者，以及與資服業者合作運用AI（人工智慧）技術發展智慧化解決方案的業者。

該計畫徵案作業時間因預算審查而延宕，經濟部表示，如果預算案在原訂受理日後通過立法院預算審查，則將在總統府公報公布114年度中央政府總預算日次日起受理申請，受理時間為10日（日曆天）。

經濟部續說，若本計畫經費經立法院審查預算時指定刪除，計畫將停止受理，所送資料，均不另發還；若經費經立法院凍結者，經濟部得待經費解凍後，續行辦理計畫審查、簽約、撥款等事宜，已受理的案件可暫不退回。

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