1月全國稅收年減1.8％ 去年超徵5283億創新高

財政部公布1月全國稅收2194億元、年減1.8%。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布1月全國稅收2194億元、年減1.8%，以證交稅減少26億元、遺產稅減少24億元較多，主因今年1月適逢農曆春節，工作天數減少所致。另，財政部修正去年稅收為3兆7619億元，較預算數高出5283億元、創史上新高，其中中央政府高出3757億元、創史上次高。

財政部統計處指出，1月全國稅收較上年同月減少40億元，以證交稅減少26億元、遺產稅減少24億元較多。不過，1月綜所稅、營業稅及印花稅稅收，仍創歷年同月新高。

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其中，1月營所稅28億元、年減27.3%，主要是有大額退稅案件；綜所稅480億元、年增15%，主因盈餘分配所得、薪資所得及利息所得扣繳稅款俱增；營業稅1059億元、年增4.5%，主因升息致金融業營業稅增加、國內需求穩定，但出口回溫，適用外銷零稅率營業人申請退稅增加，抵銷部分增幅。

另，1月上市櫃股票平均每日成交值4076億元、高於上年同月的3483億元，但因農曆春節落點不同，交易日數年減7日，1月證交稅165億元、年減13.7%，中止連20個月正成長。

至於房地稅，根據統計，1月土增稅62億元、年減25.4%，主因工作天數較少及大額稅款案件減少。個人房地合一稅為20億元、年減33.3%。

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