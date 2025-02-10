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川普祭出鋼鋁關稅重拳 中鋼說話了

2025/02/10 16:48

中鋼認為，美國課徵鋼品關稅對於公司的直接影響較小，惟影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。（中鋼提供）中鋼認為，美國課徵鋼品關稅對於公司的直接影響較小，惟影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。（中鋼提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕中鋼（2002）今天表示，公司去年外銷美國鋼品僅9000噸，少於加拿大、墨西哥合計的20萬噸。整體而言，美國課徵鋼品關稅對於中鋼的直接影響較小，惟影響層面，仍需待關稅細節公布與明確後方能進一步對應。另對國內下游單軋廠、API油管廠、手工具、汽車零組件、AI伺服器等用鋼產業則有待觀察。

中鋼根據《路透》在美國當地的報導研判，美國課徵鋼鋁進口關稅初步評估有兩種可能情境：第一種可能是針對所有鋼鋁品不分來源，統一在目前進口基礎上加計25%關稅，則所有進口國的競爭條件將維持不變，此情境下影響相對較小。

第二種情境是原本在232關稅中取得免稅額度的國家，例如日、韓、巴西、加拿大、墨西哥、歐盟等經濟體，把當初免稅額度取消或限縮，若該些國家銷美鋼鋁品的關稅被提漲，則相對而言有利於台灣業者銷美競爭。

不過，中鋼研判，美國總統川普課徵鋼鋁品關稅，亦可能是要求他國政府放寬美國其他產業產品（例如汽車業）進口關稅的方式，進而換取鋼鋁品銷美的免稅額度。

中鋼認為，面對全球地緣政治新態勢，包括川普重啟加強對各國貿易限制，以及東南亞鋼鐵業產能供過於求，如果歐盟後續進一步限縮鋼品免稅進口額度，在外銷地區有限的情況下，可能進一步激化各國鋼廠價格競爭以去化產能，進而加大鋼品外銷至亞洲國家的力道，促使亞洲各國築起鋼品貿易障礙。

為避免未來大量低價鋼品傾銷湧進台灣，對國內產業造成損害，中鋼除了將代表台灣鋼鐵業向政府提出建言，擴大國內鋼材使用於公共工程，請協助國內業者加速進行反傾銷案立案，甚或參考歐盟、美國等先進國家評估對鋼品設下防衛稅等貿易障礙，以保護國內產業發展。

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