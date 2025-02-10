晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

LINE Pay1月營收再創新高 用戶數突破1300萬

2025/02/10 16:21

LINE Pay1月營收再創新高，用戶數突破1300萬（業者提供）LINE Pay1月營收再創新高，用戶數突破1300萬（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期漲勢驚人的第三方支付業者LINE Pay（連加網路，7722），今（10）日公告2025年1月營收達6.23億元、年增23.5%，再創單月歷史新高，且用戶數也正式突破1300萬戶，年輕用戶數的交易成長幅度最高，在外資的連日買超下，LINE Pay股價續創上市後新高，今日盤中一度達875元，尾盤以865元、上漲25元作收。

不少上市公司因1月底適逢農曆春節假期，工作日減少，因此營收獲利衰退，但第三方支付業者LINE Pay，卻受惠於農曆新年前的年貨採買熱潮及寒流來襲，單月交易量較去年同期大幅成長26%，其中以受到各年齡族群喜愛的Outlet，超市、娛樂相關產業及免稅商店表現亮眼；中小型企業與百貨公司交易額也較去年同期成長超過40%。

LINE Pay統計，用戶數已在1月正式突破1300萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，LINE Pay觀察發現，年輕用戶的交易額顯著成長，根據1月的數據，20至29歲族群的單月交易額成長逾30%，高於其他年齡層，凸顯LINE Pay在年輕族群中的滲透率持續提升。

看好LINE Pay的營收獲利前景，外資在農曆年開盤後持續5日買超，今日開盤後小跌11元後開始一路走高，盤中股價最高漲了35元至875元，尾盤漲勢縮小以上漲25元、865元收盤。

展望未來，LINE Pay 表示，隨著用戶基礎持續擴大，將持續深耕台灣消費市場、引導海外遊客在台使用LINE Pay，並強化商戶服務，包括提供「天天領券」、「週週領券」、「天天賺點」等活動，讓用戶在全台各式指定通路都可以領優惠券獲得折扣及LINE POINTS回饋，協助合作商店提高交易量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財