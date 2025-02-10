LINE Pay1月營收再創新高，用戶數突破1300萬（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕近期漲勢驚人的第三方支付業者LINE Pay（連加網路，7722），今（10）日公告2025年1月營收達6.23億元、年增23.5%，再創單月歷史新高，且用戶數也正式突破1300萬戶，年輕用戶數的交易成長幅度最高，在外資的連日買超下，LINE Pay股價續創上市後新高，今日盤中一度達875元，尾盤以865元、上漲25元作收。

不少上市公司因1月底適逢農曆春節假期，工作日減少，因此營收獲利衰退，但第三方支付業者LINE Pay，卻受惠於農曆新年前的年貨採買熱潮及寒流來襲，單月交易量較去年同期大幅成長26%，其中以受到各年齡族群喜愛的Outlet，超市、娛樂相關產業及免稅商店表現亮眼；中小型企業與百貨公司交易額也較去年同期成長超過40%。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay統計，用戶數已在1月正式突破1300萬戶，覆蓋台灣超過半數人口，LINE Pay觀察發現，年輕用戶的交易額顯著成長，根據1月的數據，20至29歲族群的單月交易額成長逾30%，高於其他年齡層，凸顯LINE Pay在年輕族群中的滲透率持續提升。

看好LINE Pay的營收獲利前景，外資在農曆年開盤後持續5日買超，今日開盤後小跌11元後開始一路走高，盤中股價最高漲了35元至875元，尾盤漲勢縮小以上漲25元、865元收盤。

展望未來，LINE Pay 表示，隨著用戶基礎持續擴大，將持續深耕台灣消費市場、引導海外遊客在台使用LINE Pay，並強化商戶服務，包括提供「天天領券」、「週週領券」、「天天賺點」等活動，讓用戶在全台各式指定通路都可以領優惠券獲得折扣及LINE POINTS回饋，協助合作商店提高交易量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法