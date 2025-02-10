促業界採購5000萬元創新產品 蔣萬安：打造創業家友善城市

台北市產業發展局今天在福華國際文教會舉行台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。（北市產業發展局提供）

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後推動創業政策，台北市產業發展局也推出「台北好購獎勵機制」，鼓勵業界採購台北市的新創及中小企業產品與服務，迄今累積促成採購5000萬元。蔣萬安今天也頒獎表揚採購新創產品的業者，並強調市府的目標是將台北市打造成為創業家友善城市，以及以AI（人工智慧）導向智慧城市。

產發局規劃台北好購推廣平台鼓勵各界支持台北市新創及中小企業，並推出「台北好購獎勵機制」，提供總額達300萬元的獎勵金，只要在去年9月至今年2月採購登錄於平台的北市新創及中小企業產品與服務，並上傳採購交易憑證，就能累積採購金額競逐高額獎勵金。

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市府也規畫鼓勵各界踴躍參與採購的採購貢獻獎、採購新創開拓獎及採購新創貢獻獎，並頒發「回購獎勵金」，希望將北市新創及中小企業商品與服務引入更多企業法人與機關，形成正向採購循環。

市府今天在福華國際文教會舉行台北好購獎勵機制「採購新創開拓獎」頒獎暨交流茶會。採購新創開拓獎是以去年9月至11月為計算期間，針對累計採購金額前10名業者頒發獎勵，獲獎企業包含金元福包裝、富邦人壽、依視路寶利徠光學、阿瘦實業、台灣無印良品、陳立教育事業、綵金殿國際行銷、台北醫學大學附設醫院、美女子有限公司及台灣中外製藥股份有限公司。

蔣萬安今天也出席頒獎活動，他表示，市府的兩個目標是打造台北市成為創業家友善城市，以及以AI導向的智慧城市。打造創業家友善城市部份有新創3箭，會從資金、人才以及市場三個層面協助、完善新創生態圈。資金部分去年市府提出拔尖計畫，提供最高1500萬元獎金，目前累計已經有53案核准，及超過1.2億元補助。

人才方面，市府有規劃Global pass（創業家護照），並與10個國家、21個城市、109個新創基地合作。市府也會促使新創團隊成交，讓新創團隊得到第一筆訂單、第一桶金。他表示，從去年9月推出至今，累積採購金額已超過了5000萬元，他今天也特別頒發獎勵給願意協助新創的企業，希望透過新創3箭持續蓬勃台北市的新創產業。

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