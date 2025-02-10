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富邦媒元月營收91.5億元 月減6％

2025/02/10 16:00

富邦媒元月營收91.5億元。（示意圖，業者提供）富邦媒元月營收91.5億元。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）今日公告元月營收91.5億元，月減6%、年減5.35%。該公司指出，今年農曆春節較往年提早，且連假長達9日，消費型態轉向實體零售與觀光旅遊，因而影響單月營收表現，受基期差異影響，年增率未能直接反映營運趨勢。

不過富邦媒也說，儘管假期因素帶來短期波動，富邦媒自去年起積極拓展多元零售模式，涵蓋購物網、電視購物、mo 店+、數位廣告與直播等業務，並持續優化供應鏈與數據導向的經營策略。這些新業務正逐步發酵，將會持續帶來長期成長動能。

針對元月銷售趨勢，富邦媒表示，受惠春節採購潮，1月年節相關商品的需求大幅提升，除了傳統的年菜與伴手禮外，保健禮盒、開運招財小物等品類亦展現強勁買氣。其中黃金商品受國際金價攀升、春節送禮需求帶動，單月銷售成長近2成，小金豆、小金條等高變現力商品深受小資族與上班族青睞，成為避險與抗通膨的熱門選擇。

此外，長假也帶動數位娛樂需求提升，富邦媒指出，點數儲值、電子書等數位內容業績年增3成，尤其momoBOOK電子書閱讀器上市後，銷售表現尤為亮眼。而年節家庭佈置需求增溫，風水擺設、招財飾品等開運商品單月銷售亦呈雙位數成長。

針對其他去年新開創的業務發展，富邦媒也表示，RMN廣告平台momo Ads穩定拓展，已吸引超過萬家品牌投放，提供高效曝光與轉化，進一步強化momo的數據生態圈。

此外，moPlus會員制在提升忠誠度與消費力方面表現亦十分亮眼，會員購買頻率為一般會員的3至4倍，平均消費金額更達5倍以上，展現高度黏著度與消費潛力。

展望2025年，富邦媒將以「創新技術」、「數據驅動」與「永續發展」為核心，推動零售產業升級，並持續深化mo店+生態圈、優化零售媒體網絡（RMN），推動綠色物流，強化供應鏈韌性。作為台灣電商龍頭，富邦媒不僅專注於數位創新，也致力於打造更具溫度的品牌體驗，強化與消費者的連結。

富邦媒今年元宵節與桃園市政府合作，於「2025台灣燈會」打造5公尺高momoco巨型氣偶，並設立專屬互動攤位，強化品牌識別度。

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