聯電奪CDP氣候與水安全雙「A」最高評級 （記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠聯電（2303）今（10）日宣布於2024年度CDP「氣候變遷」及「水安全」兩大主題均獲得最高「A」評級，是全球半導體業唯一連續三年獲得雙A領導級最高榮譽的企業。

聯電表示，這是該公司繼2024年道瓊永續指數（DJSI）評比獲得全球半導體業最佳成績之後，再度於國際ESG評比中拔得頭籌，顯示聯電在永續發展、氣候變遷及水資源管理的成效深獲國際評比機構肯定。

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聯電副總經理吳宗賢表示，氣候變遷與水資源的挑戰，為企業營運與供應鏈帶來深遠的影響。聯電雖面臨全球經濟不確定性、地緣政治等嚴峻挑戰，仍堅持永續是企業經營的核心策略之一，將ESG與企業營運做深度的結合，將持續運用科技無所不在的影響力，驅動數位與永續雙軸轉型，朝向淨零目標邁進，為人類更智能、永續的未來貢獻心力。

聯電表示，身為淨零倡議先行者，公司自1999即投入節能減碳行動，於2021年宣告2050淨零排放（Net Zero Emission）與全面使用再生能源（RE100）的承諾，透過製程減碳、採用再生能源及投資負碳技術的淨零三部曲，穩健地實踐淨零路徑。

截至2023年，聯電集團範疇一與範疇二總排碳已較基準年（2020年）減少26%，提早達成原訂2030年SBT （Science-Based Targets Initiative）目標；為加速淨零轉型的腳步，聯電進一步簽署SBT淨零承諾，響應巴黎協定控制升溫1.5°C的碳排放情境，將2030年減碳目標提升為42%。2024年起更通過實施每噸100美元的內部碳價，期望催生更多的減碳行動。

聯電未來將聚焦於範疇三減碳與水資源行動，與價值鏈夥伴緊密合作，強化低碳競爭力。

在再生能源採用方面，聯電集團透過興建自發自用案場、採購綠電等多元綠能佈局，2023年全部廠區的再生能源使用率達11.1%，較前一年翻倍成長，2024年更一舉超越16%，穩健朝向2025年25%的目標邁進。2024年更簽署總量超過300億度的離岸風電購電協議，此舉將助攻2030年50%再生能源使用目標的達成。

在水安全管理方面，聯電連續四年獲得A級肯定，並於2024獲CDP（針對減碳、水處理等ESG評比）邀請拍攝水處理推廣影片，以作為其他企業的標竿及典範。聯電積極拓展多元水源、提升水回收率及用水效率，持續推動節水及回收措施，依不同水質需求建置各種回收處理模式，包含銅廢水回收、氨氮廢水回收等，持續提升水回收率，降低用水、廢水對環境的衝擊。

2023年聯電再生水使用率已達23.7%，累積節水量達547萬噸，其中聯電位於新加坡的Fab 12i廠更於2024年榮獲新加坡公用事業局頒發水資源效率獎（Water Efficiency Awards），以表彰其在水資源管理的卓越表現。

聯電持續深耕ESG領域，相關永續行動與績效屢次獲得國際評比機構的肯定，公司已連續17年入選道瓊永續指數「世界指數」成分股，並八度入選「新興市場指數」成分股。此外，聯電在MSCI ESG評比中獲得AA評級，並列名於MSCI全球ESG領先指數，同時也持續入選富時社會責任環球指數（FTSE4Good）及臺灣永續指數。

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