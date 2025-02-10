中國擬製定「反壟斷調查」名單 這些美科技巨頭在列

外媒報導，中國官員正在建立一份美國科技公司名單，名單中的公司可能會成為反壟斷調查等行動針對目標。（資料照，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中美關稅大戰打得火熱，外媒報導，中國官員正在建立一份美國科技公司名單，名單中的公司可能會成為反壟斷調查等行動針對目標，此舉是為和川普談判做準備，北京方面此前開始調查Google，未來恐瞄準蘋果和博通。

《華爾街日報》引述知情人士報導，此舉目標是就川普對中國商品加徵關稅等中美問題，在與川普政府的預期談判中拿到盡可能多的籌碼。

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除了此前報導輝達和Google被調查外，知情人士透露，其他美國公司還包括蘋果、博通和半導體設計軟體供應商新思科技Synopsys。而Synopsys有一筆350億美元（約新台幣1.15兆元）的收購交易，正等待中國政府批覆，Synopsys發言人表示，公司對交易審批順利抱有信心，預計於2025年上半年完成。

顧問公司Trivium China駐上海的科技政策專家Tom Nunlist表示，「中國需要所有能用來回擊美國的籌碼，而反壟斷是最有用的籌碼之一。」

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