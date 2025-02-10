面板雙虎營收不同調！群創1月增3.8%，友達減11.9%（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管1月有農曆春節因素，工作天數減少，還有地震干擾，不過群創（3481）因去年12月基期較低，1月在電視面板價格續漲下，營收187億元，意外較去年12月增加3.8%；友達（2409）自結1月營收216.4億元，則月減11.9%，但年增17.4%。

根據群創自結營收，1月合併營收187億元，月增3.8%、年增13.1%。其中，大尺寸面板和季出貨量為800萬片，月減12%，中小尺寸面板出貨量2,494萬片，月增1.5%。

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群創大尺寸出貨減少，但營收卻逆勢成長，法人研判與近期電視面板持續漲價有關，另一方面，群創去年12月營收基期較低，因此，1月營收意外回升。

友達自結1月合併營收216.4億元，較去年12月減少11.9%，與去年同期相比增加17.4%。

法人指出，友達去年12月營收為3個月最高，1月農曆春節年假9天，在工作天數減少下，營收減幅約1成，應數正常。

友達即將於13日召開今年首場實體法人說明會，將會公布去年第四季財報與今年展望，外界聚焦川普2.0關稅戰對友達全球佈局影響。

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