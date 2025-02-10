今晚威力彩頭獎上看10.8億 冷熱門號碼一次看

威力彩頭獎連29摃，今晚頭獎上看10.8億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（6/12）開獎的威力彩，由於頭獎已連29摃，台彩預估今晚威力彩頭獎獎金上看10.8億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。根據台彩統計，威力彩發行以來，開出次數最多的號碼為「24」，開出次數最少的號碼則是「09」。

根據台彩公布的「冷熱門球號」，自威力彩發行以來，第一區38個號碼中，威力彩開出次數最多的號碼為「24」、共開出315次，其次是「03」開出309次，而「04」開出304次排名第3。

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至於威力彩開出次數較少的獎號，以「09」開出232次最少，「05」開出252次倒數第2，而「34」開出254次排名倒數第3。

另外，威力彩第二區8個號碼中，以「02」開出245次最多，「05」開出237次居次；開出次數最少的則是「06」開出205次，而「08」開出214次居倒數第2。

台彩表示，除威力彩外，大樂透頭獎已連7摃，預估今晚頭獎獎金上看3.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號及1個春節小紅包獎號，等於買1張大樂透可以對3種獎項。

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