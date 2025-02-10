晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

今晚威力彩頭獎上看10.8億 冷熱門號碼一次看

2025/02/10 15:30

威力彩頭獎連29摃，今晚頭獎上看10.8億元。（記者鄭琪芳攝）威力彩頭獎連29摃，今晚頭獎上看10.8億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（6/12）開獎的威力彩，由於頭獎已連29摃，台彩預估今晚威力彩頭獎獎金上看10.8億元，為第5屆以來最高頭獎獎金。根據台彩統計，威力彩發行以來，開出次數最多的號碼為「24」，開出次數最少的號碼則是「09」。

根據台彩公布的「冷熱門球號」，自威力彩發行以來，第一區38個號碼中，威力彩開出次數最多的號碼為「24」、共開出315次，其次是「03」開出309次，而「04」開出304次排名第3。

至於威力彩開出次數較少的獎號，以「09」開出232次最少，「05」開出252次倒數第2，而「34」開出254次排名倒數第3。

另外，威力彩第二區8個號碼中，以「02」開出245次最多，「05」開出237次居次；開出次數最少的則是「06」開出205次，而「08」開出214次居倒數第2。

台彩表示，除威力彩外，大樂透頭獎已連7摃，預估今晚頭獎獎金上看3.2億元，還會繼續加開9個春節大紅包獎號及1個春節小紅包獎號，等於買1張大樂透可以對3種獎項。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財