緬甸詐騙園區內幕！20名中國員工曝升職機制 中高層年收逾8000萬

20名在緬甸詐騙園區工作的中國員工表示，內部有機會升職就能領高薪，更透露中高層一年的收入通常在210萬到2000萬港幣。（資料照，法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國藝人王星早前赴泰遭擄到緬甸淪「豬仔」，雖已平安被救出，陸續卻傳出許多其他受害者仍深陷詐騙園區的案件。東南亞詐騙園區宛如隱秘「黑箱」，有加州大學學者訪談逾20名在園區工作的中國員工，他們坦承當初是「自願來的」，因為想賺大錢，有機會升職就能領高薪，更透露中高層一年的收入通常在210萬到2000萬港幣（約新台幣880萬到8374萬元）不等。

香港《明報》報導，加州大學聖地牙哥分校（UCSD）博士研究員肖景嘉透過研究，訪問20多名在東南亞園區工作的中國人，他們表示園區內的詐騙公司設有「升職機制」及階層，與一般企業無異，不乏基層人士期望「賺大錢」而入局，到當地從事電騙等不法行為。肖景嘉透露，園區「進貨」時，該些人會被稱為「豬仔」，不同園區之間對「豬仔」明碼實價，各人「身價」由數千到數萬港元不等。

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「豬仔」正式做詐騙工作後，會變為「狗推」。受訪者說，園區「狗推」通常每月可收到折合約9000港幣的工資（約新台幣3.8萬元），若能超額完成詐騙業績會獲獎賞；但若業績不達標會被扣工資，部分園區更設體罰，甚至暴力對待。少數情况下，業績優秀的「狗推」可「晉升」為「組長」，服務園區的小老闆「盤總」，躋身園區的中層，屆時除享有更高工資外，有些人亦可獲得自由進出園區的資格。

為了讓「狗推」安分地當打工人，園區老闆會在園區內設娛樂設施，除了日常工作的大樓及吃住的員工宿舍，有的園區內設KTV、網吧、賭場、餐廳甚至妓院，供園內「狗推」使用。位於緬甸妙瓦底水溝谷的「亞太城」園區曾拍攝廣告宣傳片，將園區描述為正規且理想的工作場所，甚至公開在招聘軟體上開放職缺，今年甚至還大肆舉辦春晚，試圖把「騙血汗錢、虐豬仔、賣器官」當作合法賺錢管道，行為十分囂張。

「盤總」屬園區中高層，管理一個詐騙「盤」，地位通常僅次於園區老闆。肖卿表示，研究團隊綜合多名「盤總」與「組長」的描述，相信「盤總」的年利潤根據不同的「盤」，一年的收入通常在210萬到2000萬港幣（約新台幣880萬到8374萬元）不等。

他強調，園區雖有升職機制，但尚未有任何受訪者親歷或目擊同事由「狗推」晉升到「盤總」，而受訪中高層多數則都透露，自己一開始就是空降中高層，「從沒做過打工仔」。

肖景嘉稱，詐騙園區按照地區設「盤」，包括香港盤、中國盤、台灣盤等，即專職詐騙這些地區的人，並任用了解當地文化的「狗推」針對式行騙。

「狗推」會被分配做不同類型的「業務」，包括耳熟能詳的「殺豬盤」（即感情騙局）、「假冒官員」騙局等。研究團隊透露，香港盤和台灣盤向來規模較細、獲利金額較小；中國盤的規模近期亦在萎縮，有的「盤總」現在想轉向歐美盤。

肖景嘉強調，園區的幕後老闆通常處於匿名狀態，掃蕩通常對他們威脅有限，他形容，愈接近園區高層，「身上就愈乾淨」，風險通常由底層從業者即「狗推」和「豬仔」承擔。

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