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廣華-KY元月營收4.51億元 年增0.76％

2025/02/10 15:18

廣華-KY（1338）公佈1月合併營收為4.51億元，雖首月逢農曆新年長假、工作天數較去年同期減少，但受惠於自主品牌車廠客戶的訂單出貨需求增溫，帶動公司今年元月營收微增0.76％，與去年同期持平。 （取自廣華官網）廣華-KY（1338）公佈1月合併營收為4.51億元，雖首月逢農曆新年長假、工作天數較去年同期減少，但受惠於自主品牌車廠客戶的訂單出貨需求增溫，帶動公司今年元月營收微增0.76％，與去年同期持平。 （取自廣華官網）

〔記者楊雅民／台北報導〕廣華-KY（1338）公佈1月合併營收為4.51億元，雖首月逢農曆新年長假、工作天數較去年同期減少，但受惠於自主品牌車廠客戶的訂單出貨需求增溫，帶動公司今年元月營收微增0.76％，與去年同期持平。

廣華-KY表示，公司於近年除了與日系及歐美系車廠持續保持深度合作之外，應對中國市場的劇烈變化，也積極搶攻中國各大自主品牌車廠的新車款訂單，包括比亞迪、賽力斯等客戶的新接訂單，自去年底起陸續量產出貨，今年也持續展現拉貨力道。

廣華-KY指出，今年將持續深化與自主品牌車廠的合作，力爭更大的供應份額；在中國以外的日本和韓國據點已有實質進展，成功進入現代集團一階供應商體系，並與多家日系車廠合作開展新產品開發。

針對美國新關稅政策，由於廣華-KY墨西哥廠係為配合客戶需求進行在地化生產布局，多數產品皆出貨給墨西哥當地客戶，短期內並不會有任何影響。

自中國出口至美國的產品占比，亦自中美貿易戰火點燃以來逐年調整降低，新一輪的關稅實際影響有限。

公司仍將謹慎面對市場變化的風險，掌握客戶訂單出貨排程，並透過分散風險、優化產品組合及改善成本控管，達成營運由虧轉盈的目標。

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