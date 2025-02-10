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台達電AI領域業績續強 1月營收創同期新高

2025/02/10 15:12

台達電表示，1月旗下4大業務範疇的營收比重分別為電源及零組件51%、基礎設施29%、自動化11%、交通9%。（資料照）台達電表示，1月旗下4大業務範疇的營收比重分別為電源及零組件51%、基礎設施29%、自動化11%、交通9%。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）受惠於AI伺服器供應鏈於農曆春節期間加班趕工，旗下大瓦特數電源與散熱系統產品出貨暢旺，帶動1月營收373.86億元，月減3.5%、年增15%，創下歷史同期新高，管理層目標2025全年業績優於去年，續寫歷年新猷。

台達電表示，1月旗下4大業務範疇的營收比重分別為電源及零組件51%、基礎設施29%、自動化11%、交通9%；法人預估，AI伺服器電源產品市場需求持續強勁，可望促進台達電營收顯著增長，今年高毛利產品的佔比有機會由2023年的39%提升至2025年的50%。

台達電目標於2025年擴大其在AI伺服器電源市場的佔有率，預計可望達到60%至70%，包括液冷產品、電池備援電力模組（BBU）的出貨也將同步成長，此外，旗下與車用相關的交通事業營收年增率也上看10%，工業自動化則持續鎖定各國企業的數位轉型需求，溫度走向回暖。

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