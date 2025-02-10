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凱基投信5檔ETF 2/18除息 00945B第8次配息

2025/02/10 15:03

凱基投信2/18將有5檔ETF除息，其中00945B是第8次配息。（業者提供）凱基投信2/18將有5檔ETF除息，其中00945B是第8次配息。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基投信旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金（00945B），公告掛牌上市後的第8次配息，每受益權單位數預計配發0.1元，訂於2月18日除息交易，有意參加除息的投資人，最晚須於2月17日買進，預計3月17日配息。

凱基投信經理人鄭翰紘表示，2024年第4季美國企業財報陸續出爐，數據顯示企業獲利成長動能依舊強勁，過去1年企業財務狀況並未受高利率環境影響，非投資等級債市目前違約率仍處低檔。

鄭翰紘指出，即使美國啟動貿易戰，債市的反應仍趨於平靜，目前美國企業資產負債表狀況良好、再融資壓力可控、資本市場流動性佳、不良資產規模較小，預期2025年美國企業基本面可望維持健康，企業整體違約率可望持穩在歷史相對低檔。

有鑑於美國聯準會降息步調仍存在變數，鄭翰紘建議，債市布局不宜過度期待降息行情，目前應以追求票息收益為主要考量。預期聯準會今年降息空間有限，公債殖利率仍將呈現區間震盪，建議目前債券投資，可適度向下放寬信評標準，以提高票息收入，並透過配置短天期債券降低利率風險。

凱基投信另有多檔ETF也將於2月18日除息，分別為凱基AAA至A公司債（00777B），預計配發0.145元；凱基金融債20+（00778B）預計配發0.145元；凱基IG精選15+（00840B）預計配發0.130元、凱基ESG BBB債15+（00890B）預計配發0.170元。

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