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春節工作天數減少 汎德永業1月營收年減16.7％

2025/02/10 14:57

BMW和PORSCHE經銷商汎德永業汽車（2247）旗下經銷3大品牌均有電動車款上市，Porsche重磅純電車款Macan EV、Taycan 2新車自去年在台上市後，收單表現亮眼，目前新車已陸續抵台，依照訂單排序陸續大量交車，將有望進一步帶動營運表現成長。（記者楊雅民攝）BMW和PORSCHE經銷商汎德永業汽車（2247）旗下經銷3大品牌均有電動車款上市，Porsche重磅純電車款Macan EV、Taycan 2新車自去年在台上市後，收單表現亮眼，目前新車已陸續抵台，依照訂單排序陸續大量交車，將有望進一步帶動營運表現成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕BMW和PORSCHE經銷商汎德永業汽車（2247）今日公告1月合併營收為52.8億元，適逢春節假期，工作天數減少，較去年同期減少16.7％，2月隨著工作天數恢復，以及新車陸續抵港後，交車數可望恢復正常，營運將回到正成長軌道。

汎德永業表示，台灣電動車市場持續加速增長，旗下經銷3大品牌均有電動車款上市，Porsche 重磅純電車款Macan EV、Taycan 2新車自去年在台上市後，收單表現亮眼，目前新車已陸續抵台，依照訂單排序陸續大量交車，將有望進一步帶動營運表現成長。

BMW 純電車款iX2、iX1銷售表現同樣維持高檔，顯示台灣市場對電動車的需求依然強勁，今年預期將再推出新款電動車產品，進一步滿足豪華車市場需求。

汎德永業指出，BMW暢銷車款1系列、X3、2AT等銷售表現同創佳績，加上即將登台的全新2-Series Coupé 與 M2 性能跑車，將進一步完整BMW運動化產品線，提供消費者更具吸引力的車款選擇，為業績再注入新動能。

汎德永業進一步指出，隨著BMW與Porsche今年在油車與電車領域皆擁有完整且強勢的產品陣容，市場需求持續看俏，預期今年新車銷售表現將持續保有優於整體車市的潛在動能，公司對全年新車銷售表現展望樂觀看待。

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