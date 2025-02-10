正德再添運力 第二艘8.13萬噸船舶加入營運

正德第二艘8.13萬噸船舶加入營運 。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）宣布，集團二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪一艘今日接船，接船後2日內營運起租，且已與租家議妥5年租約。

正德2025年1月合併營收1.63億元，月增9.30%，年增21.59%；市場人士指出，透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能。

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正德2024年11月公告在中國廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨船，已於2024年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，今日再交第二艘「Mandarin Glory」，第三艘預計2月底前全數交船完成。

截至目前為止，正德船隊達到20艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。

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