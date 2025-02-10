晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

正德再添運力 第二艘8.13萬噸船舶加入營運

2025/02/10 14:54

正德第二艘8.13萬噸船舶加入營運 。（正德提供）正德第二艘8.13萬噸船舶加入營運 。（正德提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕正德（2641）宣布，集團二手8.13萬噸Kamsarmax型散裝貨輪一艘今日接船，接船後2日內營運起租，且已與租家議妥5年租約。

正德2025年1月合併營收1.63億元，月增9.30%，年增21.59%；市場人士指出，透過持續購船、綁定長期租約，為營運獲利增添成長新動能。

正德2024年11月公告在中國廣州船舶交易所標得三艘載重噸各為8.13萬公噸的二手Kamsarmax型散裝貨船，已於2024年12月交付首艘「Mandarin Kaohsiung」，今日再交第二艘「Mandarin Glory」，第三艘預計2月底前全數交船完成。

截至目前為止，正德船隊達到20艘，透過計畫性建造環保節能船隊及持續汰舊換新，強化船舶航行全球的航線的執行能力。

2024年度營收16.54億元，年增23.68％；前三季稅後淨利4.57億元，年增67.40％，每股稅後盈餘（EPS）1.51元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財