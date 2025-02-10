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從經營旅館轉向囤比特幣 「這公司」股價1年暴漲逾4000％

2025/02/10 15:22

美國總統川普對加密貨幣友好的連鎖反應，正在推動日本對比特幣需求激增。（資料照，路透）美國總統川普對加密貨幣友好的連鎖反應，正在推動日本對比特幣需求激增。（資料照，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對加密貨幣友好的連鎖反應，正在推動日本對比特幣需求激增。過去，日本一家主要經營旅館業務的公司Metaplanet便看中此熱潮，轉向囤積加密貨幣，Metaplanet的股價在過去一年上漲逾4000%，是同期日本所有股票中漲幅最大的，也是全球漲幅最高的股票之一。

據《The Business Times》報導，以持有大量比特幣聞名的Strategy（原名微策略MicroStrategy），在累積了超過450億美元的比特幣後，已轉變為槓桿比特幣代理商及巨頭，在眾多想仿效這家公司的企業中，Metaplanet便是最成功之一。

截至1月28日，Metaplanet持有1762枚比特幣，價值約1.71億美元（約新台幣56億元），並計劃在2025年底增至1萬枚，2026年底達到2.1萬枚。

Metaplanet執行長、前高盛股票衍生性商品交易員Simon Gerovich表示，自2013年以來，他一直以旅館業開發商的身份經營Metaplanet，但在新冠疫情導致經濟放緩後，迫使該公司關閉除一家以外的所有旅館，他於2024年初轉向「比特幣優先戰略」。

自那時起，Metaplanet的股東人數已增加到近5萬人，到2024年成長500%。股東中包含亦有投資Strategy的美國資本集團Capital Group，但絕大多數是散戶投資者，其中許多人對加密或幣資產的經驗有限。

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