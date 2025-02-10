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歐洲版「星際之門」來了！馬克宏豪砸3.69兆投資AI

2025/02/10 15:28

歐洲版「星際之門」來了！馬克宏豪砸3.69兆投資AI（美聯法資料照）歐洲版「星際之門」來了！馬克宏豪砸3.69兆投資AI（美聯法資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲在AI競賽中，一直處於落後地位，為了超越中美，法國總統馬克宏宣佈，法國將投資1090億歐元（約新台幣3.69兆）建造歐洲版「星際之門」。

在馬克宏宣佈此喜訊後，Mistral AI的超級助手Le Chat則在週一史次登頂法國免費APP榜首！開發者們興奮表示，謝謝Mistral AI，歐洲終於在AI競賽中有了一席之地。

外媒報導，馬克宏在剛結束的巴黎AI高峰會上，宣佈法國也有自己的「星際之門」計畫。法國將在未來幾年內，投資超1090億歐元用於建造AI，目標就是超越中美！

法國及其背後的歐盟，如今非常渴望在美國和中國這些巨頭面前，在AI領域佔有一席之地。

現在，法國國內已經確定了35個現成地點，用於建造資料中心。

馬克宏表示，在巴黎舉行AI高峰會的目的，就是要顯示法國和歐洲必須處於這場革命的中心，抓住所有機會接近美國和中國。

馬克宏希望，能盡力為包括法國新創Mistral在內的公司創造空間。

DeepSeek的崛起證明，只用較低的成本和較少的晶片就可以建構開源AI模型，這就將中國和法國的利益對齊了。

如果說DeepSeek是美國科技業的「覺醒之鐘」，那麼現在，法國也正卯足勁迎頭趕上。

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