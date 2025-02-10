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星宇航空受惠春節連假 1月營收42.38億創新高

2025/02/10 14:43

星宇航空受惠春節連假、寒假 ，一月營收42.38億元創新高。（星宇航空提供）星宇航空受惠春節連假、寒假 ，一月營收42.38億元創新高。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕星宇航空（2646）2025年1月總營收為42.38億元，月增率20%，年增率71%，再創單月歷史新高。

星宇航空1月營收中，客運營收37.84億元，月增25%，年增70%，主要是受惠春節連假與寒假旺季，出國旅遊需求強勁帶動票價與載客率同步提升，挹注客運營收表現。貨運市場方面，受連續假期影響，整體貨運需求放緩，艙位使用率下降，1月貨運營收為2.92億元，年增101%。

星宇航空積極拓展東北亞市場，將於4月18日正式開航台北–神戶與台中–神戶航線，目前已開放銷售。台北–神戶航線每週營運 3 班，台中–神戶航線每週營運 7 班，這兩條航線將可迎接大阪萬博大量的旅運需求，同時提供旅客前往關西地區的全新航點選擇。

北美方面，繼洛杉磯航線自去年12月增為每週10班後，西雅圖航線亦將自3月1日起增為每日一班，進一步滿足旅客需求並強化北美轉機市場競爭力。此外，星宇航空持續優化東南亞航線，曼谷早班機JX741/JX742 將放大機型改以A350執飛。

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