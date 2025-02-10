漢來美食1月營收年增40.73％ 創單月營收新高

受惠於農曆春節長假，漢來美食（1268）今天公告1月營收為7.82億元，年增40.73%，創單月營收歷史新高。（漢來美食提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕受惠於農曆春節長假，漢來美食（1268）今天公告1月營收為7.82億元，年增40.73%，創單月營收歷史新高。

漢來美食表示，1月營收創歷史新高，很大原因歸功於長達9天的春節年假，民眾聚餐消費意願需求量高，除了有大量的除夕到初二家庭團圓聚餐，前後又橫跨兩個周末假日，家人朋友出遊之際對於吃喝聚餐，更是成為不可或缺的剛性需求。

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漢來美食在除夕當天，所有品牌餐廳包括年菜外帶，單日總營收就高達7,200萬元，創下公司單日營收歷史新高；除夕到初五，所有品牌中營收成長幅度最高的就是以家庭團圓聚餐為主的宴會廳，從台北南港宴會廳、高雄漢來飯店宴會廳、巨蛋宴會廳，3廳6天的總營收比去年成長了13%。

另外品牌營收表現最好的則是漢來海港自助餐，全台7家漢來海港6天總營收有8,200萬元，比起去年同期成長4%，還有台北南港島語自助餐，是來客數成長最多的餐廳，除夕到初五6天單店用餐總人次達到8,553人。

觀察今年除夕到初五市場趨勢，比起往年同期除了早早就預定好的圍爐或娘家宴聚餐，因為假期長，民眾外出門逛街機會高，以位於百貨公司的品牌餐廳營收來看，今年較往年多了更多逛街的客人，因此walk in的客人相對增加，高雄夢時代購物中心的上菜片皮鴨專賣店，單店6天的營收就比去年同期成長近1成。

2025金蛇年，漢來美食從北到南都有展店計畫，展店數高達12家，預計會先從全新改造後的高雄巨蛋咖啡廳揭開一整年的序幕，後續有中餐品牌的湯包、福園，名人坊或東方樓，以及人氣居高不下的島語自助餐廳，總店數會增加到全台總共60家。

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