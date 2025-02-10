換匯「日夜同價」再祭美元定存10％ 純網銀向外匯族招手

純網銀美元定存年息上看10%，再祭「匯率日夜同價」。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕農曆年節接近尾聲，想要把閒置資金放置定存，多家銀行的美元定存年息均上看「10%」，考量不少民眾為掌握最佳換匯時點，以手機APP換匯，但多數銀行提供的匯率優惠，僅限特定時段，純網銀將來銀行積極向外匯族招手，祭出24小時「匯率日夜同價」優惠，協助存戶以較佳匯率換匯。

純網銀將來銀行即日起一口氣推出美元4項優惠，包括「大額資金定存10％」、「活存牌告4.2％金額無上限」、「換匯日夜同價」及「匯入0元手續費」四大回饋，號稱「市場最優」。

請繼續往下閱讀...

將來銀行的定存年息10%，限定「新開戶」或舊存戶「新資金」，存期限定1個月，100美元即可起存，不限筆數、最高可存1萬2000美元，存滿1個月約可獲得100美元；若不想綁定存，目前美元活存牌告利率4.2％，約是金融同業美元活存利率0.8%至0.95％的4倍。

將來銀行表示，全球匯市交易24小時不間斷，傳統銀行多在台北匯市下午收盤後，將外幣兌換價格拉高一些，避免夜盤波動過大，但將來銀行提供「日夜同價」，即便下午台北匯市收盤後，仍提供未調高的匯價供存戶兌換。

王道銀行至2025年3月31日止，首次開戶的新戶，可獲得1個月期美元定存年利率10%優惠利率，單筆起存金額為1000美元，最高上限為1萬美元，每人限存1筆。

聯邦銀行New New Bank數位帳戶的新舊存戶，即日以至2025年6月30日下午15:30，期間於New New Bank換匯美元新資金，承作「1個月期美元定存」，可獲8%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額2000美元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法