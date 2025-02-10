名師解盤》黃文清：台積電董事會、川普政策不確定性 避免追高

台新投顧副總經理黃文清。（業者提供）

台新投顧副總經理黃文清

大家好，今天台股明顯的下跌，一方面是因為上週五台股已經反彈到跳空缺口的上緣，幾乎也都回補農曆年這個跳空缺口，所以滿足點大概已經初步達到，同時間，川普的關稅政策又有進一步的發展，一方面，川普把整個全球進口到美國的相關鐵跟鋁的產品課徵25%的關稅，這個事件影響今天我們看到在美國有產能的個股，在今天的表現非常的強勢，那這個當然受惠的是美國製造概念的個股。

那第2個的話，如果在美國沒有產能的相關的鋼鐵股，其實我們看亞洲區的國家，包括南韓浦項鋼鐵，南韓的鋼鐵股，或者是中國的寶鋼，其實今天股價也是跌的。不過今天台灣的鋼鐵股卻是逆勢的反彈，所以後續來看，我們還是建議集中的利多還是在美國有產能的個股，這個會是一個觀察的重點，那真正受惠的是這些個股。

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再來在科技股的部分，當然也會受到川普未來對台灣這邊有沒有進一步的可能的發展，所帶來的不確定因素。這禮拜台積電的董事會在美國召開，那也要針對美國川普的一個政策有所因應，到底會端出什麼菜，我們密切觀察。那短期間確實有不確定的因素，半導體相關的這些個股，確實有一個整理的可能性，所以短線先避免過度的追高，那集中在觀察相關政策的訊息，不管是台積電的董事會，或是後續川普對台灣是不是有什麼樣的動作，還是我們的相關官員在美國這邊溝通過程，這些都是值得密切觀察的。

至於回到整體的類股的選擇上面，在指數區間震盪整理的過程當中，具有利基型、題材性的個股跟類股仍舊值得大家密切留意，包括任天堂Switch 2這邊概念的族群，在這一波相對來說，比較不受到所謂的政策或者關稅這邊的影響，當然它畢竟具有一個利基型的題材性的發揮，所以它影響得程度相對比較小。以日本來說的話，目前看起來，整體面臨到的風險相對就比較低，所以日本這邊任天堂概念的族群值得留意。

過去我們看美國這邊，輝達的顯卡在元月份的銷售，從最近可以看到相關這些營收的成長，尤其在今天，全數的上市櫃公司將在今天公布它們元月份的營收，營收成長的這些族群，也是值得留意的。所以具有利基題材的族群，包括這次剛好面臨到川普政策、所謂美國製造概念的也是值得留意的。所以整體而言，這個幾大的族群、幾小的題材，還有類股輪動的過程當中，操作上還是建議以低進高出為主。

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