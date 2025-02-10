震撼！台積電地震受損53億元，第1季營收落至低標（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（10）日公布2025年1月營收約為新台幣2932.88億元，月增5.4%、較去年同期增加35.9%，創歷史次高與同期新高。受1月21日地震影響，台積電第1季營收約達近250億美元落在低標，毛利率與營業利益率目標維持不變，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元，公司強調，正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電表示，台灣於1月21日0時許經歷芮氏規模6.4地震，之後後包含農曆春節期間，又有多次相當規模的餘震。公司晶圓廠並沒有結構性損毀，各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，惟多次地震發生後有一定數量的生產中晶圓受到影響。

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由於設這次地震以南科受影響最大，也是台積電3、5奈米先進製程主力生產廠區，報廢晶圓達幾萬片，以致受損金額超過去年0403地震。

台積電指出，2025年第1季合併營收預期將較趨近250億美元到258億美元展望的低標。初步估計將於2025年第1季認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣53億元。第1季毛利率仍預計介於57%到59%之間，營業利益率仍預計介於46.5%到48.5%之間。公司正傾力補足生產損失，針對全年的財務展望維持不變。

台積電年前法說會預估，第1季雖手機淡季，但受惠AI晶片需求強勁抵銷部分影響，營收約250億至258億美元之間，以中間值計，將季減約5.5%。以匯率為1美元兌32.8元新台幣為假設基準，台積電第1季新台幣營收約為8200億至8462億元之間，毛利率將介於57%至59%，營業利益率則在46.5%至48.5%之間。

台積電並預期2025年半導體產值可望成長10%，在AI需求強勁帶動下，台積電將顯著成長，表現仍將優於半導體業水準，估計全年美元營收將年成長逾兩成，成長幅度估約為24%至26。

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