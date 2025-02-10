找工作？年後轉職潮 可利用「台灣就業通」專家建議

年後求職者可運用「台灣就業通」網站協助釐清職涯方向，幫自己找到理想工作。（記者楊金城攝）

〔記者楊金城／台南報導〕年後出現求職潮，有人力銀行調查年後想轉職的民眾創下10多年來同期新高，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署在年前舉辦40場、年後將再舉辦42場徵才活動因應求職需求外，分署長劉邦棟建議，可多運用勞動部建置的「台灣就業通」網站協助釐清職涯方向，幫自己找到理想工作。

因應年後轉職潮，勞發署雲嘉南分署開發超過100家廠商提供上千個工作機會讓求職民眾選擇，詳細職缺可上台灣就業通網站查詢。（記者楊金城攝）

劉邦棟說，「台灣就業通」網站整合就業服務、職業訓練、技能檢定與創業服務資訊，透過不同的線上服務功能提供民眾求職助力，例如提供免費職涯測評工具，找出民眾潛在能力與職業興趣；Jobooks工作百科提供各行業、職業工作內容、用人條件、職能基準及薪資趨勢等。

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「台灣就業通」還有線上查詢職缺及投遞履歷，雲嘉南分署特開發如上銀科技、矽品精密、緯穎科技、大成長城、東隆五金及大亞電纜等超過100家廠商提供上千個工作機會讓求職民眾選擇，其中台灣穗高工業更開出60K高薪要找CNC加工工程師。

此外，台灣就業通的求職秘笈、履歷攻略專區會定期更新文章，提升民眾在職場必備的軟硬實力、面試常見問題、撰寫履歷自傳的重點等資訊，都能給求職者相關的實戰攻略；另還有企業專訪、達人帶路專區則透過業界資深前輩分享產業趨勢與職業實例，讓民眾深入了解產業細節，讓人更快擇定尋職方向。

劉邦棟說，為迎接年後轉職潮，2月雲嘉南分署轄下各就業中心將舉辦42場實體徵才活動，民眾也能透過「台灣就業通」的「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢，提升探索職涯、診斷履歷自傳與面試技巧。歡迎求職者善用政府資源，在就業與技能培訓上也都有計畫補助。

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