撐不過！六都均出現預售屋在臨近交屋時間點解約

截至去年11月為止，全國預售屋解約件數累積已逾2800件。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕2023年7月預售屋解約需即時申報制度上路後，截至去年11月為止，全國預售屋解約件數累積已逾2800件，進一步回溯解約案件的簽約時間點，竟出現多件是在2019年簽約買預售屋、但卻在2023、2024年選擇解約，房產業者指出，若以時間點來推論，應該是快要進入交屋階段時選擇解約。

根據內政部實價網最新揭露資訊，截至去年11月為止，全國22縣市中，除連江縣以外，已有21個已出現預售屋解約實價，六都中，又以高雄市最多、累積超過600件，第二多則是桃園市、超過440件，第三多則是台中市、超過330件，新北市、台南市則均超過240件，台北市則超過110件，至於，預售屋解約實價超過百件的其它縣市，還有新竹縣、雲林縣跟宜蘭縣。

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進一步觀察六都預售屋解約中簽約時間最早的案件，以新北市土城預售案為例，其中一戶簽約時間是在2019年3月，解約時間則出現在2024年7月，另外，高雄市、新竹市也有預售屋簽約時間是在2019年、卻在2023、2024年解約。

房市專家何世昌指出，消費者通常在萬不得已的情況下才會選擇解約，所以解約比率通常不高，比較常見解約的因素是無力繳納購屋款、營造與工安問題、購買標的不符合預期等等。若是2022年前購買、且即將交屋的預售案，理應有不少的獲利空間，此時預售屋買家選擇解約，推測應該是受限貸令衝擊、無力籌措購款而不得不解約。

限貸、第七波信用管制讓預售屋交屋充滿不確定

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，去年資金荒引發的限貸以及央行第七波信用管制，確實已讓交屋款成為買方心中大患，再來，預售買氣趨緩，增加套利確定性，第三則是放款單位因應政策、金檢而緊縮業務，讓投資客、投資型產品、優付產品等紛紛破功，買方提前出場、出局的壓力大。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一段時間房價大漲，兩三年前買預售屋有享受到房價上漲的效益，但過去半年房價進入盤整，可能有些衝動購屋的或者房貸受到央行限制的族群，會有解約的念頭，但解約代價甚高，因此解約數量雖增加但並未出現爆量。

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