花旗：聯發科是DeepSeek核心贏家 目標價喊1800元

花旗表示，聯發科是DeepSeek核心贏家，將其目標價上調至1800元（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕DeepSeek的崛起推動了小型化模式即邊緣AI的推廣，對中端GPU和AI加速器的需求將增加，花旗表示，聯發科（2454）憑藉雲端協同佈局和ASIC技術優勢將成為核心受益者，預計到2026年將獲得超過20億美元的雲端服務供應商AI加速器的業務收入，給予買進評等，目標價為1800元。

外媒報導，隨著DeepSeek對AI產業的衝擊波持續蔓延，會對相關供應鏈帶來什麼樣的影響？誰將最能從中受益？

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對此，花旗最新報告指出，DeepSeek的出現，推動AI技術的低成本化和邊緣化，將重塑半導體產業格局。

與GPT-4等成熟模型相比，DeepSeek在成本效益上更具吸引力。即使是範圍較小的設備（如PC），也可透過模型壓縮技術實現推理。

報告介紹稱，DeepSeek是一個具有6710億參數的大型語言模型，其基於預訓練的開源模型（如LLaMA）進行改進和微調，推出了多個精簡版本（參數從15億到700億不等），降低了對硬體資源的要求，使其能夠在硬體資源受限的設備（如PC）上運行。

這意味著，DeepSeek的出現推動了AI技術更加普及和高效，其崛起將推動小型化模型即邊緣AI的推廣，使雲端和邊緣處理的混合AI模型，被認為是AI未來的發展方向。

花旗認為，隨著AI技術的普及，對中階GPU和AI加速器的需求將會增加，這將為半導體產業帶來新的投資機會。在AI的ASIC（專用積體電路）領域中，聯發科是首選公司。

報告表示，聯發科在雲端AI和邊緣AI領域都有良好的佈局，預計公司在2026年將獲得超過20億美元（約新台幣656億元）的雲端服務供應商（CSP）AI加速器的業務收入，並且其智慧型手機和PC業務中超過20%的SoC（系統級晶片）將支援AI功能。

此外，報告預計，在微軟的支持下，聯發科與輝達合作開發的GB10晶片明年將有更大的成長空間。因此，花旗對聯發科給予「買入」評級，目標價為1800元。

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