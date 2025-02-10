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關稅戰再起、人民幣貶破7.3 台幣重回32.8元價位

2025/02/10 12:19

關稅戰再起、人民幣貶破7.3，台幣重回32.8元價位 （記者陳梅英攝）關稅戰再起、人民幣貶破7.3，台幣重回32.8元價位 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕關稅戰再起、美元重新轉強，非美貨幣走貶，其中，人民幣兌美元匯率應聲貶破7.3關卡，新台幣兌美元匯率也貶回32.8元價位，中午暫時收在32.842元、貶值5.6分，台北外匯經紀公司成交量5.31億美元。

上週五美國公佈就業數據好壞參半，非農就業人數增加低於預期，但失業率小幅下降至4.0%，市場解讀美就業放緩但仍健康，加上關稅風暴再啟，美國總統川普預告將所有進口到美國的鋼鐵、鋁加徵25%關稅，市場普遍認為關稅將推升通膨，聯準會對降息將更加謹慎，美元回升。

台北股匯今早受到消息面衝擊，同步下挫，台股一度大跌逾300點，新台幣匯價也貶破32.8元關卡，最低觸及32.848元。

主要亞幣表現也多不振，其中，人民幣在岸價、離岸價雙雙貶破7.3關卡，恐將回測年初低點7.33；日圓也拉回至152兑1美元附近。

後續關注川普本周將宣布的新一波關稅政策外，聯準會主席鮑爾11、12日將赴國會作證，報告貨幣政策半年報告外，緊接著週三美國1月消費者物價指數也將出爐，儘管市場認為1月CPI不會有太大跳動，但因關稅也會推升通膨，市場對通膨預期的看法將持續影響金融市場走勢。

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