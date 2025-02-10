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馬斯克再出手！美政府取消1.8億美元合約 佛奇展覽遭砍

2025/02/10 12:15

〔編譯陳成良／綜合報導〕福斯新聞（Fox News）報導，美國「政府效率部」（ DOGE）持續推動政府開支改革，近期再度出手，取消衛生及公共服務部（HHS）總值1.82億美元（約新台幣58.6億元）的合約，其中包括一筆16.8萬美元（約新台幣546萬元）專門用於國家衛生研究院（NIH）博物館內「安東尼·佛奇」（Anthony Fauci）展覽的資金，引發關注。

DOGE於7日透過社群媒體宣布：「過去48小時內，HHS取消了62項合約，總值1.82億美元，這些開支均屬行政費用，未涉及任何醫療保健計畫。其中包括一筆16.8萬美元的佛奇展覽合約，該展覽原定於2025年7月完工，現已取消。」

這項決策正值DOGE持續推動聯邦政府財政改革之際。該機構由億萬富豪馬斯克領導，近期已提出廢除美國國際開發署（USAID）的計畫，並在美國財政部展開大規模變革，旨在削減每年超過1000億美元（約新台幣3.2兆元）給無社會安全碼個人的福利支出。

DOGE的改革行動範圍廣泛，幾乎沒有聯邦機構能倖免，HHS 也成為最新的目標之一。

佛奇長年以來爭議不斷，特別是在COVID-19大流行期間，與時任總統川普發生多次衝突。川普上月更下令取消佛奇的納稅人資助維安措施，該保護計畫自2020年起生效，當時佛奇作為政府防疫代表，成為公眾關注焦點。

對此，川普表示：「當你為政府工作時，某個時刻維安措施就會結束，你不能永遠擁有它們。我們也取消了其他人的維安，但政府不可能無限期提供這樣的保護。」

值得注意的是，前總統拜登在卸任前最後一天，特別對佛奇發布預防性赦免（preemptive pardon），此舉被外界視為試圖保護這位傳染病專家，以免川普若重新入主白宮，對其進行政治報復。然而，截至目前，佛奇並未被指控任何罪行。

佛奇於1984年至2022年擔任國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長長達近30年，在此之前，他自1968年起便於國家衛生研究院（NIH）任職，因應對 HIV/AIDS 疫情的貢獻廣受讚譽，後來更成為COVID-19疫情期間的政府發言人。

HHS目前尚未對DOGE的決定發表回應。

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