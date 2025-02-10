「1美分硬幣」生產成本高於本身價值 川普下令財政部停產

川普指示財政部長班森特下令停止鑄造「1美分硬幣」，因為生產成本高於其硬幣價值。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後雷厲風行，各項新政策接連出籠，川普9日在觀賞完NFL超級盃、返回華府時在社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文指出，他已指示財政部長班森特（Scott Bessent）下令停止鑄造「1美分硬幣」（0.01美元），因為生產成本超過其硬幣價值兩倍。

川普指出，長期以來美國一直在鑄造「1美分硬幣」，但是它的製造成本實際上超過2美分（0.02美元），實在是太過浪費，他已指示財政部長班森特停止鑄造新的「1美分硬幣」。川普強調：「我們要徹底結束這些浪費行為，哪怕只有0.01美元。」

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據《CNN》 報導，美國鑄幣局表示，2023年其流通的硬幣約為41億枚，美國鑄幣局在2024年度報告中表示，一美分硬幣的生產和發行成本約為3.7美分（0.37美元），比前一年上漲20%，原因在於鋅和銅等金屬成本的上升，造成硬幣製造成本越來越高。

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