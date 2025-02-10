獨家》台積電董事會首度美國召開 傳將拍板決定新人資長

半導體供應鏈傳出，台積電董事會將決定人資長接任人選，現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長。何麗梅（右）（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電（2330）本週將在美國召開董事會，由於這是台積電成立37年來，首度將董事會外移到海外舉行，引起關注；半導體供應鏈傳出，董事會將決定人資長接任人選，現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長，值美國總統川普上任，牽動地緣政治變化劇烈，台積電美國廠進入量產與持續擴產，誰來接任台積電人資長，備受關注。

台積電這次董事會選在美國廠召開，受到相當矚目，議案包括去年第四季股利分配、季資本預算與人事案等，市場尤其關心台積電是否會擴大在美國的投資。供應鏈傳言，股利可望持續上季，人事案可望決定新任人資長，現任人資長、資深副總經理何麗梅將卸任人資長。美國廠投資建廠過程曾引發勞資糾紛，喧騰一時。

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何麗梅是會計專業出身，但在台積電歷任會計、財務、業務與人資等重要高階主管職務，深受歷任董事長張忠謀、劉德音與魏哲家倚重，但因台積電內部有67歲退休年紀限制，半導體供應鏈傳出，何麗梅卸任人資長，將轉任總裁轄下的企業策略發展組織資深副總。

台積電企業策略發展組織被內部趣稱「退輔會」，目前休假將於四月起正式退休的資深副總林錦坤就是去年三月轉任企業策略發展組織一員，目前企業策略發展組織資深副總經理包括羅唯仁、Rick Cassidy。

何麗梅原任德碁半導體公司副總經理暨財務長，德碁半導體於1999年被台積併購，何麗梅加入台積電，並被創辦人張忠謀賞識，於1999年至2003年擔任台積電會計長；2003年至2019年期間，擔任財務長兼發言人。

張忠謀退休後，何麗梅職務經歷更多元歷練，2019年至2022年期間，她轉任歐亞歲業務資深副總經理；近幾年台積電展開全球佈局，往美國、日本與德國投資建廠，人才更加國際化，也備受挑戰，何麗梅於2022年更以資深副總職位接棒人資長一職。2011年起，持續擔任企業永續（ESG）委員會主席至今。

根據台積電官網介紹，何麗梅曾多次獲獎，獲中華財金高階管理人協會頒發「傑出財務長」，並且於2007年至2019年間，由《金融亞洲》及《機構投資人》評選為台灣及亞洲地區「最佳財務長」。2018年《日本經濟新聞》也將何麗梅女士列為「亞洲科技業最具影響力的九位女性」名單之一。

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