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川普政府勒令消費者金融保護局停擺 1700名員工恐遭裁撤

2025/02/10 11:00

美國華盛頓特區消費者金融保護局總部外，立有「We Love Consumers」的標語。（彭博）美國華盛頓特區消費者金融保護局總部外，立有「We Love Consumers」的標語。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國川普政府於近日下令暫停消費者金融保護局（Consumer Financial Protection Bureau，CFPB）大部分業務。該機構原為獨立政府機構，負責保護消費者免受企業詐欺與金融詐騙，此舉可能影響該機構為消費者提供的關鍵保護措施。然而，此舉正值聯邦機構進行全面改革之際，引發外界關注。

綜合外媒報導，新任代理局長沃特（Russ Vought）指示該局員工停止所有擬議或正式規則的發布、暫停進行中的調查、不得展開新調查，並停止與利益相關者的互動及公共通告發布。沃特在內部電子郵件中表示，此項指令旨在「忠實地管理該局的資源」。他同時宣布，CFPB將不再從聯邦儲備銀行提取資金。

此前，川普總統解除了前局長喬普拉（Rohit Chopra）的職務，並任命沃特接任。沃特曾在川普第一任期擔任管理和預算辦公室（OMB）主任，並參與制定了傳統基金會的「2025計劃」。

值得注意的是，特斯拉執行長馬斯克的「政府效率部」（DOGE）已獲准進入CFPB進行全面審查，包括審視該局的人事名單和財務記錄。馬斯克此前曾公開呼籲廢除CFPB。

CFPB位於華盛頓特區的總部將關閉至2月14日，約1700名員工被要求遠程工作。據了解，該局僅有數百個職位是法律規定必須保留的，引發員工對大規模裁員的擔憂。

這些變動將影響CFPB多項重要工作，包括限制信用卡和透支費用的措施，以及一項將從1500萬美國人的信用報告中移除490億美元醫療帳單的規則。該局自2011年根據歐巴馬時期的《多德-弗蘭克法案》成立以來，已向消費者返還超過210億美元。

CFPB的創始推動者、眾議員沃倫（Elizabeth Warren）對此表示關切，指責沃特的做法將「給予大銀行和大型企業詐騙家庭的綠燈」。然而，銀行業團體長期以來一直質疑CFPB的監管方式，並在法庭上挑戰該機構的規則。

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