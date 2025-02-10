台積電赴美開董事會 陸行之這樣看

台積電（2330）將於美國時間11、12日（台灣時間12、13日）在美國召開董事會。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電（2330）將於美國時間11、12日（台灣時間12、13日）在美國召開董事會，此為台積電成立37年來，首次於美國舉行董事會，引發外界關注。對此，知名半導體分析師陸行之表示看法，指產業界近來傳出台積電赴美後可能的後續發展，包括擴大美國投資、技術入股或變成無償/小償技術轉移，甚至投資英特爾，不過目前上述傳言均無法證實。陸行之認為，在川普新政壓力下，台積電有任何談判籌碼嗎？只希望相關傳言不要全部發生。

陸行之今（10日）稍早在臉書發文指出，台積電2月12號台灣時間、2月11日美國時間要在美國開董事會，不知道這是什麼概念？是自己要去，還是被美國政府要求去？如果是美國政府要求去的原因又是什麼？是否即將有重大訊息即將公布？

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陸行之還透露，最近聽到產業朋友聊到幾個關鍵詞，目前無法證實，包括宣布擴大美國投資，技術入股變成無償/小償技術轉移，投資「阿斗」英特爾數百億美元，換暫時不死金牌。

陸行之稱，老實說，他還是認為技術入股對台積電現有股東最好，但在川普新政府的壓力之下，台積電有任何談判籌碼嗎？現在只能害怕的等結果，期待這些關鍵詞不要全部發生。

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