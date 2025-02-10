中國零售蘇寧集團負債千億元人民幣 聲請破產重組

蘇寧集團負債高達千億元人民幣，旗下3家公司聲請破產重組。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕中國零售巨頭蘇寧集團深陷財務困境，負債高達千億元人民幣，近日旗下3家公司聲請「破產重組」，至少有3家央企旗下的信託公司受蘇寧牽連「踩雷」。中媒指出，蘇寧曾大舉撒金投資歐洲足壇，並收購義大利足球隊「國際米蘭」，隨著蘇寧時代的落幕，中資「揮金如土」參與歐洲足壇盛況將不再。

值得留意的是，美資基金巨頭橡樹資本（Oaktree）因蘇寧未能償還3.95億歐元（約新台幣133.8億元）債務欠款及利息，已正式接管義大利足球甲級聯賽球隊「國際米蘭」，這也是美國公司首次控股該球隊。

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中媒《澎湃新聞》報導，蘇寧集團旗下的「蘇寧電器」、「蘇寧控股」、「蘇寧置業」三家公司聲請破產重整。根據2023年年報顯示，蘇寧電器資產總額達1249.6億元人民幣（約新台幣5613億元），淨利潤虧損57.03億元人民幣（約新台幣256.3億元），負債總額為1344.79億元人民幣（約新台幣6045億元）。

據報導，蘇寧爆發財務危機，至少有3家中國央企旗下的信託公司受牽連「踩雷」，包括五礦集團旗下的五礦信託、中信集團旗下的中信金融資產，以及中國機械工業集團旗下的中融信託。

中媒指出，由於中國國家主席習近平身懷足球夢，也改變了中國對於足球運動的經濟模式。在2015年至2017年期間，中國投資者斥資18億美元（約新台幣591億元）收購了10多支歐洲球隊的股份，並支付球員高薪。

蘇寧在2016年以3.06億美元（約新台幣100.4億元）的價格收購了「國際米蘭」的主要股份，當時被視為是中國富豪進軍歐洲足球最引人注目的舉措之一。之後蘇寧更向英格蘭超級聯賽支付7億美元（約新台幣229.8億元），購買從2019年開始的中國轉播權，震驚了整個行業。

《紐約時報》曾報導，蘇寧在2015年購買的一家國內俱樂部上花費了大量資金。還為切爾西球員、巴西中場拉米雷斯（Ramires）支付了3200萬美元（約新台幣10.05億元）的轉會費，為年輕的巴西前鋒阿萊士·特謝拉（Alex Teixeira）支付了5000萬歐元（約新台幣19.4億元）的轉會費，的做法。

蘇寧入主「國際米蘭」後不久，中國政府開始限制海外體育併購，加上蘇寧的主體業務因新冠肺炎的封城政策，導致產品銷售不佳、之後爆發財務壓力。

蘇寧在2021年以「國際米蘭」的股權抵押，向橡樹資本申請2.75億歐元（約新台幣93.19億元）的緊急融資、年利率為12%，但最後蘇寧未能如期償還借款，「國際米蘭」被橡樹資本接管。

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