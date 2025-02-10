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美國鑄造「硬幣」成本太貴！川普要求停止生產「這硬幣」

2025/02/10 13:10

川普指示美國財政部停止製造「1美分硬幣」。（美聯）川普指示美國財政部停止製造「1美分硬幣」。（美聯）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國財政壓力緊繃，為削減赤字，近期美國效率部盯上美國鑄造「硬幣」，認為「1美分硬幣」（one-cent coin）製造成本昂貴。對此，川普（Donald Trump）總統昨日宣布，將要求財政部停止生產該硬幣，並稱這是一種浪費。

川普要求財政部長貝森特（Scott Bessent）停止鑄造印有亞伯拉罕林肯總統肖像的小面額硬幣。

外媒報導，2023年美國鑄幣局共生產了45.2億枚「1美分硬幣」，佔該年度總流通硬幣生產量114億枚約40%。根據美國鑄幣局年度報告指出，2024年製造「1美分硬幣」的成本接近3.7美分，其製造成本高於面值已經連續19個會計年度。

馬斯克的政府效率部（DOGE）指出，「1美分硬幣」的製造成本超過3美分，光是2023年美國僅在「1美分硬幣」的生產上，美國政府就承擔了約1.79億美元（約新台幣58.8億元）的虧損，這對財政資源造成不小的壓力。

1美分硬幣是美國的一種法定流通貨幣，通常也稱作「便士」（penny），符號為¢。美分是美元最小的使用單位，100美分相等於1美元。

根據美國財政部介紹，林肯的肖像自1909年起就出現在「1美分硬幣」上，這是美國鑄幣局鑄造的第1枚硬幣。

川普表示，長期以來美國鑄造硬幣的成本太過浪費，美國將停止生產新「1美分硬幣」，並從財政部預算中剔除浪費，即使每次只剔除1分錢。

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