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主流商機不缺席 ! Costco不只賣黃金、連比特幣都買得到

2025/02/10 10:01

全美Costco部分商店正在安裝比特幣ATM，供會員購買。（彭博）全美Costco部分商店正在安裝比特幣ATM，供會員購買。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年看好黃金銷售熱潮，美國好市多（Costco）賣起了黃金，現在連比特幣也能在現場門市購買。據報導，好市多與加密自動櫃員機（ATM）提供商LibertyX合作，在全美的門市裡架設比特幣ATM，會員只要按照簡單步驟即可購買。

美媒《商業內幕》報導，LibertyX在全美約44個州營運超過3萬台此類機器。而Costco在美國擁有約600家門市，但目前尚不清楚有多少家門市安裝了比特幣ATM。

據報導，除Costco外，LibertyX在全美各地的CVS和Walgreens 藥局設比特幣ATM。

據了解，2014年LibertyX在波士頓推出了美國首個現金兌換比特幣的販售機器後，隨著加密貨幣變得越來越主流，這類機器在全美也越來越普遍。

使用比特幣ATM的流程步驟簡單，購買者只要下載LibertyX 應用程式、並建立一個帳戶，再提供比特幣錢包地址，以產生訂單號，並選擇一個地點使用金融卡扣款、付款，即完成購買。

據CoinMarketCap數據，比特幣於本月3日價格一度跌到不到9萬3000美元，7日回升至9萬9567美元。數據顯示，截至10日台北時間9點27分，比特幣價格為9萬6219美元、下跌0.27%。

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