黃仁勳等超級富豪為何願砸數百萬搭私人飛機？共通點是「此事」

圖為停放在松山機場、郭台銘的私人飛機。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超級富豪、輝達執行長黃仁勳等上市公司董事長、CEO為什麼要花費巨資擁有自己的飛機，或搭私人飛機呢？美國第2大商業私人飛機營運商Flexjet董事長里奇表示，答案很簡單，因為超級富豪最重視的是「時間」。

CNBC報導，里奇（Kenn Ricci）的使命是確保超級富豪在搭乘公司每天營運600至900個航班時能夠物有所值。

請繼續往下閱讀...

他指出，人們只需花1.2萬美元（約新台幣39.36萬）或1.5萬美元（約新台幣49.2萬元）就能坐頭等艙或豪華艙，為什麼還要花8萬美元（約台幣262.4萬）去倫敦呢？

里奇說，答案是因為有1件事是超級富豪最重視的：時間。

雖然私人航空旅行的隱私、豪華性和便利性有著巨大的吸引力，但里奇表示，真正的賣點是花費數萬美元可以為你帶來的旅程安心。

他指出，「你從哪裡買時間？」這才是他們真正付出代價的原因。

即使搭乘頭等艙，旅客也必須應付機場交通和TSA排隊，當他們到達登機口時，他們的航班可能會延誤或直接取消。

里奇說，當你支付每小時高達1萬美元（約新台幣32.8萬元）的私人飛行費用時，你的壓力就減輕了。

他進一步指出，當我們的飛機出現故障或天氣不好時，我們會為顧客找到替代方案，如果你是搭飛機，而航班被取消了，那麼你必須自己解決問題。里奇說，他們付錢是為了消除麻煩並節省時間。

儘管如此，里奇不建議他的客戶花大錢搭乘私人飛機。事實上，他經常告訴顧客，他們購買他提供的產品/服務的花費，不應超過可支配收入的10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法