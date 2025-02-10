晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃仁勳等超級富豪為何願砸數百萬搭私人飛機？共通點是「此事」

2025/02/10 11:47

圖為停放在松山機場、郭台銘的私人飛機。（資料照）圖為停放在松山機場、郭台銘的私人飛機。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕超級富豪、輝達執行長黃仁勳等上市公司董事長、CEO為什麼要花費巨資擁有自己的飛機，或搭私人飛機呢？美國第2大商業私人飛機營運商Flexjet董事長里奇表示，答案很簡單，因為超級富豪最重視的是「時間」。

CNBC報導，里奇（Kenn Ricci）的使命是確保超級富豪在搭乘公司每天營運600至900個航班時能夠物有所值。

他指出，人們只需花1.2萬美元（約新台幣39.36萬）或1.5萬美元（約新台幣49.2萬元）就能坐頭等艙或豪華艙，為什麼還要花8萬美元（約台幣262.4萬）去倫敦呢？

里奇說，答案是因為有1件事是超級富豪最重視的：時間。

雖然私人航空旅行的隱私、豪華性和便利性有著巨大的吸引力，但里奇表示，真正的賣點是花費數萬美元可以為你帶來的旅程安心。

他指出，「你從哪裡買時間？」這才是他們真正付出代價的原因。

即使搭乘頭等艙，旅客也必須應付機場交通和TSA排隊，當他們到達登機口時，他們的航班可能會延誤或直接取消。

里奇說，當你支付每小時高達1萬美元（約新台幣32.8萬元）的私人飛行費用時，你的壓力就減輕了。

他進一步指出，當我們的飛機出現故障或天氣不好時，我們會為顧客找到替代方案，如果你是搭飛機，而航班被取消了，那麼你必須自己解決問題。里奇說，他們付錢是為了消除麻煩並節省時間。

儘管如此，里奇不建議他的客戶花大錢搭乘私人飛機。事實上，他經常告訴顧客，他們購買他提供的產品/服務的花費，不應超過可支配收入的10%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財