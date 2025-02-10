Deepseek炒作誇大其詞！Google Deepmind執行長這麼說

Google DeepMind執行長哈薩比斯在巴塞隆納舉行的電信行業最大的年度聚會世界行動通訊大會 （MWC） 上發表演講。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Deepseek 炒作誇大其詞！Google DeepMind 執行長傑米斯·哈薩比斯週日表示，Deepseek的人工智慧模型“可能是中國最好的作品”，但Deepseek並未展示任何新的科學進展，只是使用已知的技術。

CNBC報導，去年12月中國Deepseek發布了1份研究報告，震驚了全球市場，報告稱其AI模型的訓練成本僅為領先AI公司的一小部分，而且是採用輝達（NVIDIA）落後的晶片。

請繼續往下閱讀...

Deepseek的聲明引發了大規模的股票拋售，並引發了關於大型科技公司是否在人工智慧基礎設施上投入過多的大量爭論。

對此，哈薩比斯在巴黎舉辦的人工智慧行動峰會之前由Google主辦的一場活動上稱讚Deepseek的模型是「1項令人印象深刻的工作」，並認為這可能是他見過的來自中國的最好的作品。

哈薩比斯表示，人工智慧模型表明Deepseek可以完成極其出色的工程，並且可以在地緣政治層面上改變現狀。

不過，從技術角度來看，哈薩比斯表示，這並不是什麼大的改變，「儘管炒作很多，但實際上並沒有新的科學進步，它只是使用已知的技術（在人工智慧領域）」，並補充說圍繞Deepseek的炒作「有點誇大其詞」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法