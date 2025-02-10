川普再祭狠招！將對所有鋼鐵鋁徵收25％關稅 緊接宣布對等關稅

美國總統川普9日在空軍一號上表示，將於週一宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任3週，掀起的關稅大戰（Donald Trump）引發全球關注，川普9日表示，他將於10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，這是他的貿易政策改革又一次重大升級。此外，他預定在11日或12日宣布對等關稅（reciprocal tariffs），並將幾乎立即生效。

綜合外媒報導，川普7日與訪美的日本首相石破茂會談時，宣布計畫在週一（10日）或週二（11日）之前，對其他國家徵收對等關稅，以使美國與其他國家得到平等對待，但並未透露針對哪些國家。

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川普9日在空軍一號上表示，將於週一宣布對進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅，這將在現有的金屬關稅基礎之上。

川普在第一任期時對鋼鐵徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅，但後來給了加拿大、墨西哥和巴西等幾個貿易夥伴免稅配額。前總統拜登將配額擴大至英國、日本和歐盟，美國鋼廠的產能利用率近年來下降。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）9日表示，新關稅將在現有的鋼鐵和鋁關稅基礎上加徵。

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