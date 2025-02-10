晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普再祭狠招！將對所有鋼鐵鋁徵收25％關稅 緊接宣布對等關稅

2025/02/10 06:38

美國總統川普9日在空軍一號上表示，將於週一宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅。（法新社）美國總統川普9日在空軍一號上表示，將於週一宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任3週，掀起的關稅大戰（Donald Trump）引發全球關注，川普9日表示，他將於10日宣布對所有進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%關稅，這是他的貿易政策改革又一次重大升級。此外，他預定在11日或12日宣布對等關稅（reciprocal tariffs），並將幾乎立即生效。

綜合外媒報導，川普7日與訪美的日本首相石破茂會談時，宣布計畫在週一（10日）或週二（11日）之前，對其他國家徵收對等關稅，以使美國與其他國家得到平等對待，但並未透露針對哪些國家。

川普9日在空軍一號上表示，將於週一宣布對進口到美國的鋼鐵和鋁徵收25%的新關稅，這將在現有的金屬關稅基礎之上。

川普在第一任期時對鋼鐵徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅，但後來給了加拿大、墨西哥和巴西等幾個貿易夥伴免稅配額。前總統拜登將配額擴大至英國、日本和歐盟，美國鋼廠的產能利用率近年來下降。

白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）9日表示，新關稅將在現有的鋼鐵和鋁關稅基礎上加徵。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財