內需疲弱+川普關稅夾擊 中國虧損企業較2019年激增逾1倍

由於國內需求疲軟，許多中國公司透過將剩產能輸往海外，但美國總統川普掀起的關稅戰使他們壓力倍增，2024年第3季，A股有四分之一上市公司出現淨損。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於房地產市場泡沫破裂，中國經濟持續低迷，北京當局為了提振成長，向太陽能板等關鍵製造業提供補貼和貸款，但隨著大量公司投入生產，導致供應激增，有許多公司已因產能過剩而在虧損；而隨著國內需求疲軟，許多公司透過將剩產能輸往海外，但美國總統川普掀起的關稅戰使他們壓力倍增，財務異常脆弱。

《華爾街日報》報導，當前中國經濟成長面臨多項挑戰，包括已持續逾4年的房地產危機和不斷增加的債務負擔，北京當局已敦促地方政府和銀行向太陽能板等關鍵製造業提供補貼和貸款，作為刺激成長的手段。但隨著大量公司加入，產品供應激增，相關公司紛紛降價爭奪客戶；與此同時，中國國內需求低迷，嚴重衝擊相關公司利潤。

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《華爾街日報》對中國A股上市公司財報的分析顯示，2024年第3季，中國有四分之一上市公司出現淨損，比武漢肺炎疫情（新型冠狀病毒病，COVID-19）爆發前的2019年同期高出逾1倍。

美國金融數據和軟體公司FactSet一項涵蓋約5000家中國上市公司的指數顯示，2024年中國上市公司的利潤率創下2009年以來最低水準，同年大型工業企業的利潤率下降3.3個百點，為連續第3年下降。

為了消化過剩產能，許多中國公司將已降價的產品輸往海外，但川普政府日前宣布對中國所有進口產品加週10%關稅，將進一步擠壓向美國銷售產品的中國公司。一些中國製造商表示，他們不得不降價，以保持對美國客戶的競爭力，但這會進一步壓縮利潤，導致這些公司得繼續削減成本。澳盛銀行亞洲研究主管吳昆表示：「這基本上就是一場築底競爭。」

過去，中國採取痛苦的措施來化解產能過剩問題，例如1990年代的改革就導致許多公司倒閉，數百萬民眾失業，但這次中國沒有這樣做。北京當局去年公布的刺激措施主要在化解當前的金融風險，讓那些希望祭出更多刺激措施來提振支出的全球投資人感到失望。

由於看壞中國經濟前景，晨星（Morningstar）的數據顯示，繼2023年撤離26億美元（台幣852億元）後，2024年全球投資人從中國再撤離44億美元（台幣1443億元）。

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