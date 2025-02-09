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大樂透頭獎連7摃下期上看3.2億 威力彩頭獎明晚上看10.8億

2025/02/09 22:00

今晚大樂透頭獎連7摃，下期上看3.2億元。（記者鄭琪芳攝）今晚大樂透頭獎連7摃，下期上看3.2億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今晚（9日）開獎的大樂透，頭獎連7摃，台彩預估下期（10日）頭獎上看3.2億元；春節大紅包開出12組、總中獎注數13注，其中11組為1注獨得100萬元，1組由2注均分、各得50萬元；春節小紅包開出25組、中獎注數30注，其中20組為1注獨得10萬元，5組由2注均分、各得5萬元。

台彩表示，大樂透的春節加碼活動自1月24日起實施至2月12日元宵節，連續20天每天都開獎，截至2月9日，100萬元春節大紅包獎項已送出368組、剩餘112組，春節小紅包送出563組、剩餘237組，明晚大樂透頭獎上看3.2億元，還會繼續加開大、小紅包獎號。此外，威力彩頭獎已連29摃，明晚頭獎上看10.8億元。

本期大樂透中獎號碼「04、06、13、14、22、25」，特別號「35」；49樂合彩中獎號碼「04、06、13、14、22、25」。春節大紅包中獎號碼「10、19、23、29、30、33、40、43、49」，春節小紅包「01」。

另外，本期今彩539中獎號碼「04、05、27、35、37」；39樂合彩中獎號碼「04、05、27、35、37」。本期3星彩中獎號碼「510」；4星彩中獎號碼「4637」。

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