比爾蓋茲：英特爾1年來做出許多驚訝事 都是負面

比爾蓋茲表示，英特爾在過去的一年裡做了很多令人驚訝的事情，但都是負面的。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕微軟聯合創始人比爾蓋茲在接受雅虎財經Opening Bid播客訪談時表示，英特爾在過去的一年裡做了很多令人驚訝的事情，但都是負面的。

蓋茲表示，他清楚地記得，當他還是一名年輕的程式設計師時，英特爾就已全速前進，但現在英特爾想要回到那個狀態將會極為困難，即使真的能實現的話。

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蓋茲表示，英特爾在過去的一年裡做了很多令人驚訝的事情，但都是負面的。三年多來，前任執行長季辛格積極帶領團隊努力扭轉這家陷入困境的美國晶片製造商的局面，這些努力包括削減數千個工作、改善成本、獲得CHIPS法案資金、建立晶片代工廠，以及承諾推出與輝達和超微競爭的快速AI晶片。

對於美國製造，蓋茲說：「如果美國廠商能夠成為台積電和三星的可靠替代品，那麼這對美國來說是一件好事。他們正在努力做到這一點，但這需要時間和大量資金，因此這是一件非常非常困難的事情」。

目前英特爾任命財務長David Zinsner和前客戶端計算主管霍爾特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）為臨時聯合執行長。霍爾特豪斯也被任命為英特爾產品執行長。任何常任執行長都會面臨一個需要收拾的爛攤子。首先要在未能實現財務目標後修復與投資者的信任，並決定是否繼續追逐代工業務，而且還需要立即穩定財務狀況。

英特爾去年第四季銷售額年減7%至143億美元，淨利暴跌76%。該公司預計今年的利潤僅能維持收支平衡。

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