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台企銀遭地檢署搜索 董事長50萬元交保

2025/02/09 21:40

台企銀昨遭新北地檢署搜索。（資料照）台企銀昨遭新北地檢署搜索。（資料照）

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台企銀遭搜索！董座劉佩真50萬交保 丈夫前主計長朱澤民

〔記者鄭琪芳、張文川／台北報導〕台企銀（2834）昨晚（8日）約6點半發布重訊表示，檢調單位當天至該公司進行搜索調查，依法配合調查程序，對公司財務業務無重大影響。新北地檢署證實，昨日由企業金融組檢察官指揮前往台企銀搜索，將董事長劉佩真等人帶回訊問，複訊後諭知劉佩真50萬元交保，另一職員10萬元交保，全案朝「銀行法」特別背信罪偵辦。

對於遭檢調調查一事，台企銀強調偵查不公開，因此無法說明內容。財金高層也表示，基於偵查不公開原則，無法對外說明內容，目前靜待檢調釐清事實，相關行政調查也會進行。

據了解，該案是內部檢舉案件，檢方從台企銀調走一些資料，並請劉佩真等人前往說明，另約談數名人員以證人身分作證，複訊後諭知劉佩真50萬元交保。

劉佩真原為輸出入銀行理事主席，2023年接任台企銀董事長，近幾年台企銀業績表現良好，2024年台企銀稅前盈餘140.57億元，稅後淨利112.31 億元，每股稅後盈餘1.23 元，已連續3年獲利超過100億元。

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