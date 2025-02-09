日本爆黃金走私新手法 金粉混茶粉遭識破

金價走揚，日本黃金走私案件大增。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著金價上漲，日本的黃金走私案件激增，去年被發現旅客將2.6公斤的金粉藏在假髮中入境，最近走私手段越來越複雜，除了藏在內衣褲外，還有將金粉混茶粉透過國際郵件寄送。

《共同社》報導，中國和香港的社群媒體廣泛流走私黃金到日本的計劃，並聲稱如果個人逃過海關與消費稅，就可以獲得巨額利潤。

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報導指出，2014年隨著消費稅稅率由5%提高到8%，日本海關查獲的黃金走私案件開始增多，2017年達1347起。2018年起因嚴厲的處罰和邊境管制，隨後又因遏制疫情大流行而實施入境限制，使得黃金走私有所下降。

不過，俄羅斯入侵烏克蘭後，黃金避險需求增加，黃金走私案件再次增加。田中貴金屬技術公司稱，截至 2024 年 12 月底，黃金價格較五年前上漲約 2.5 倍，達到每克 1萬4746 日圓（約台幣3244元）。

報導指出，日本黃金走私手段變得越來越複雜，除了將黃金當作飾品佩戴入境日本外，最近還有人將金粉藏在內衣內褲中，甚至將金粉與茶粉混合通過國際郵件寄到日本，或者以黃金代替電子零件使用的其他金屬等案例。

東京海關官員Toshihide Manabe表示，許多犯罪者據信是透過社群媒體招募。日本海關官員強調，目前正在引進先進設備，加強邊境管制，不僅要打擊走私客，而且還要打擊背後的犯罪集團。

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