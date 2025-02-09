通膨仍高＋關稅影響不明 Fed官員：不急著降息

鮑爾將於本週向國會提出報告，預料他將表達不急著降息的立場。（美聯社）

〔編譯魏國金／台北報導〕在聯準會（Fed）主席鮑爾本週將向國會進行貨幣政策報告前夕，一些聯準會官員表示，美國就業市場穩固，而總統川普的政策對經濟成長的影響尚不明朗，加上通膨仍居高不下，聯準會不急著降息。

聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）指出，新政策對經濟的影響「存在相當大的不確定性；近期通膨的進展已放緩且不穩定，而通膨仍處於高點」。她補充，上月失業率降至4%、新增14.3萬份非農就業人口，顯示勞動市場穩健，沒有走弱，也沒有過熱現象。

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聯準會偏好的通膨指標「個人消費支出物價指數」（PCE）去年12月年增2.6%，為連續3個月上升，聯準會的目標為2％。庫格勒說，「綜合這些因素，明智的作法是維持聯邦基金利率一段時間不變」。

密西根大學近日公佈的2月消費者信心指數顯示，川普的關稅政策使消費者對未來一年的通膨預期上升整整1個百分點至4.3%，創2023年11月以來最高點。

儘管經濟學家表示，關稅將使短期物價上升，但不會改變通膨基本走勢。然而，一些聯準會官員憂心此次情況可能不同，尤其考量到家庭與企業近期遭遇通膨突然上升，而且認為通膨恐再次走高。

明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里（Neel Kashkari）說，政策的不確定性使聯準會處於「觀望」模式；「我們坐等直到在關稅、移民與稅賦等方面有更多訊息為止」。

他補充，未來兩個月的通膨數據將對聯準會的決策至關重要，「如果通膨數據良好，而就業市場仍然強健，那麼對我而言將支持進一步寬鬆政策」。

芝加哥聯邦儲備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）也說，政策迷霧意謂聯準會應行動緩慢，他認定通膨正朝2%目標下滑，未來12至18個月利率將大幅調降。達拉斯聯邦儲備銀行總裁羅根（Lorie Logan）則表示，除非勞動市場出現衰退，否則即使通膨接近2%，她仍支持維持利率不變。

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