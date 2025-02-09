李彥秀海外租金要課稅？國稅局這樣說明

國民黨立委李彥秀。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕國民黨立委李彥秀海外租金是否課稅？根據「所得基本稅額條例」（最低稅負制）規定，個人海外所得在100萬元以上，不一定適最用最低稅負制，應加計其他須計入項目，計算基本所得額課稅；不過，目前個人基本所得額免稅額為750萬元，換言之，若基本所得額未達750萬元，即使海外所得超過100萬元，也沒有繳納基本稅額的問題。

國稅局官員說明，房租收入可扣除43%必要費用，海外租金扣除成本費用後若超過100萬元，還要計算個人基本所得額是否超過免稅額，即加計其他應計入項目，包括：特定保險給付（受益人與要保人不同的人壽保險及年金保險給付）、未上市櫃股票及私募基金受益憑證交易所得、非現金捐贈金額、綜合所得淨額及分開計稅的股利及盈餘等，計算基本所得額。

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國稅局官員表示，目前個人基本所得額免稅額提高至750萬元，換言之，若個人基本所得額超過750萬元，就要繳納基本稅額；若個人基本所得額未達750萬元，即使海外所得超過100萬元，也沒有繳納基本稅額的問題。

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