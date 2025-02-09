川普擬提高晶片關稅 台灣學者：意在迫台積電談判

美國總統川普表示打算對台灣徵收關稅，學者指出，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，打算對台灣徵收關稅，以將晶片生產轉移到美國，台灣東海大學經濟學教授邱達生指出，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。

邱達生向台灣媒體中央社表示，目前台積電的訂單已滿負荷，尤其隨著人工智能的興起，高端晶片供不應求，而且沒有可行的替代品。

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他表示，這意味著台積電是市場的價格製定者，而不是價格接受者。因此，對台積電晶片徵收的關稅越多，美國進口商需要承擔的成本就越高，這可能導致通貨膨脹，並最終轉嫁給國內消費者。

邱達生補充道，與美國對塑膠等中國產品徵收關稅不同，進口商可以轉向越南等國家的供應商，台積電的晶片無法輕易被取代，就連英特爾也很難生產它們。他說，最終美國進口商將別無選擇，只能支付更高的關稅。

由於川普的顧問都是德高望重的經濟學者，肯定不會在不考慮對美國AI領域競爭力影響的情況下，就祭出關稅政策，因此邱達昌認為，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。





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