晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普擬提高晶片關稅 台灣學者：意在迫台積電談判

2025/02/09 18:22

美國總統川普表示打算對台灣徵收關稅，學者指出，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。（資料照，路透）美國總統川普表示打算對台灣徵收關稅，學者指出，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普表示，打算對台灣徵收關稅，以將晶片生產轉移到美國，台灣東海大學經濟學教授邱達生指出，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。

邱達生向台灣媒體中央社表示，目前台積電的訂單已滿負荷，尤其隨著人工智能的興起，高端晶片供不應求，而且沒有可行的替代品。

他表示，這意味著台積電是市場的價格製定者，而不是價格接受者。因此，對台積電晶片徵收的關稅越多，美國進口商需要承擔的成本就越高，這可能導致通貨膨脹，並最終轉嫁給國內消費者。

邱達生補充道，與美國對塑膠等中國產品徵收關稅不同，進口商可以轉向越南等國家的供應商，台積電的晶片無法輕易被取代，就連英特爾也很難生產它們。他說，最終美國進口商將別無選擇，只能支付更高的關稅。

由於川普的顧問都是德高望重的經濟學者，肯定不會在不考慮對美國AI領域競爭力影響的情況下，就祭出關稅政策，因此邱達昌認為，川普真正想要的是將台積電逼到談判桌前。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財