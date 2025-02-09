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中國通縮陰霾揮之不去 1月PPI連28個月下跌

2025/02/09 18:17

中國1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，但數字顯然遭到扭曲；1月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，跌幅大於市場預估的2.1%，且為連續28個月下跌，顯示該國通縮壓力仍大。（法新社資料照）中國1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，但數字顯然遭到扭曲；1月生產者物價指數（PPI）年減2.3%，跌幅大於市場預估的2.1%，且為連續28個月下跌，顯示該國通縮壓力仍大。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕根據《彭博》、《路透》報導，中國國家統計局表示，受到農曆春節民眾擴大支出影響，1月消費者物價指數（CPI）年增0.5%，為5個月以來最大增幅，但1月生產者物價指數 （PPI）年減2.3%，跌幅大於市場預估的2.1%，且為連續28個月下跌，顯示該國通縮壓力仍大。

中國1月28日至2月4日長達8天的春節假期，掩蓋了該國面臨的通縮挑戰。瓦爾瑪（Sonal Varma）和杜思英等野村證券分析師估計，中國1月CPI已被扭曲0.4個百分點，因消費者在春節假期期間增加購買，導致一些商品價格上揚。

今年中國的通縮壓力可能持續，除非北京當局重振疲弱的國內需求，隨著美國總統川普對中國所有進口商品加徵10%關稅，北京當局刺激成長的壓力上升。

經濟學人智庫（EIU）高級經濟學徐天辰表示，儘管中國CPI預期將逐步上升，PPI在短期內不可能回到成長，因工業產品產能過剩的問題未解，若以GDP平減指數計算，中國可能需要幾季時間才能脫離通縮。

澳盛銀行分析師估計，儘管中國民眾在春節假期期間蜂擁去看電影，花錢購物、聚餐和國內旅遊，但人均支出僅較去年同期增加1.2%。

中國國家統計局表示，中國1月CPI月增0.7%，低於市場預估的0. 8%，與去年12月持平。

至於2024年全年，中國CPI年增0.2%，與2023年相同，但遠低於官方設定的3%目標，代表中國CPI已連續13年未達官方目標。

中國持續的通縮壓力與主要經濟體呈明顯對比。對北京當局而言，最大的隱憂在於，通縮壓力若持續下去，將使家庭更長的時間抑制支出，進而傷害企業收入，導致企業縮減投資，最後進一步減薪和裁員，形成惡性循環。

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