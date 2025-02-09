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價格戰殺聲隆隆 中國本土、合資車企圍攻比亞迪

2025/02/09 19:31

中國車市價格戰再度升溫。示意圖。（彭博資料照）中國車市價格戰再度升溫。示意圖。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國車企比亞迪市場規模不斷擴張，其他車企備感威脅。2025年中國車市價格戰再度升溫，特斯拉、小鵬汽車、廣汽豐田、東風本田和智己汽車等多個汽車品牌，陸續發布購車優惠政策。奇瑞汽車更宣布旗下車款啟動限時「一口價」促銷，部分車款價格降幅直逼20%。

中媒財新報導，比亞迪去年以427.2萬輛銷售成績登上中國國內車企銷量榜首，預計2025年淘汰賽更為劇烈，2025年一開年就有數十家車企展開新一波價格戰，透過直接降價、限時優惠和以舊換新補貼等方式加碼促銷。

2025年春節過後，多家車企也出招，2月5日及6日特斯拉、小鵬汽車、廣汽豐田、東風本田和智己汽車等多個汽車品牌，陸續發布購車優惠政策。其中，小鵬汽車針對四款舊車款推出零利率、零首付購車優惠，此次促銷最高可為消費者省下5.7萬人民幣（約台幣25.6萬）。

2月8日奇瑞汽車隨即宣布旗下車款啟動限時「一口價」促銷，平均降幅超過10%，個別車型價格降幅接近20%，今年的銷售目標為300萬輛。

吉利汽車銀河品牌推出限時新春大禮包，包含降價和免費贈送配置等。銀河是吉利汽車新能源品牌，2025年銷售目標為100萬輛。吉利控股集團擁有吉利汽車集團和Volvo汽車，2025年總銷售目標是400萬輛。

2024年剛被比亞迪超越的上汽集團更不甘心，公司新任總裁賈健旭熟悉比亞迪，他曾在上汽系零件企業任職，這家企業同時是比亞迪供應商。接任總裁後，賈健旭在內部談話中稱，將發揮上汽集團自身長處應對競爭。上汽旗下合資公司和自主品牌都在規劃相應產品，學習比亞迪降成本策略，新產品攻勢最快將於2025年展開。

報導認為，隨著眾多車企積極追趕，比亞迪2025年將面臨較大競爭壓力。

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