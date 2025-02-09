新北新莊再添2市地重劃案 釋出逾2公頃公設用地

新北市政府在新莊區再推動2處市地重劃案，圖為文高二用地，現況為傳統市場等鐵皮建築物。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市占地近400公頃的新莊、泰山塭仔圳市地重劃案正在施工，市府於新莊區再推2處市地重劃案，分別是光華國小西側的文高一與體育園區東側的文高二用地，預估開發完成共可釋出2.32公頃的公共設施用地，分別規劃興建新莊第二國民運動中心和現代化零售市場。

地政局重劃科長張瑞雲表示，文高一和文高二原本都是學校用地，土地面積合計約5.75公頃，規劃逾50年未徵收開闢，因應少子化趨勢，經市府評估無設校需求，進行都市計畫分區檢討與變更，採市地重劃開發，盼提高土地使用效益，並開闢公共設施，提升居住環境品質，保障地主權益，2處地主人數共約100人。

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新北市政府在新莊區推動2處市地重劃案，圖為文高一用地，現況多為鐵皮建築物。（記者賴筱桐攝）

文高一土地北側臨龍安路，開發總面積約3.2公頃，現況多為鐵皮建築物，經營餐飲業、佛具店、汽車行、五金百貨等，成功街兩側多半做停車場使用，重劃後包含公園、道路、人行步道等約1.3公頃的公設用地，市府規劃興建新莊第二國民運動中心，預計2027年動工。

此外，文高二土地西側臨中華路一段，開發總面積約2.55公頃，現況包含工廠、商家、住家、幼兒園、私有市場、停車場與宮廟等鐵皮建築，重劃後將提供約1公頃市場及道路用地，市府規劃將新莊第一公有零售市場遷移至此。

張瑞雲說明，案件目前在內政部都市計畫委員會審議，預計審竣後1年內公告重劃計畫書，今年完成工程規劃設計，去年底已舉辦重劃範圍勘選座談會，多數地主支持開發，承租私有地的業者依法需要搬遷，市府將持續溝通協調。

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